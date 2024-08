Alex Coopers Podcast "Call Her Daddy" wechselt die Plattform

Alex Cooper (30) gehört mit ihrem Podcast "Call Her Daddy" zu den bekanntesten Podcasterinnen der Welt. In ihrer Show unterhält sich die amerikanische Bekanntheit mit zahlreichen Prominenten wie unter anderem Heidi Klum (51), Hailey Bieber (27) oder Madison Beer (25). Sie spricht mit ihren Gästen ungefiltert über Sex- und Beziehungsthemen und bringt spannende Details zum Vorschein. 2023 war ihr Podcast der zweitgrößte auf Spotify. Doch wie nun The Hollywood Reporter berichtet, beendet Alex die Zusammenarbeit mit dem Audio-Streaming-Dienst und wechselt zu dem amerikanischen Radio-Network SiriusXM!

Nach ihrem Dreijahresvertrag mit Spotify schlägt die Podcasterin ab 2025 einen neuen Weg ein, wie das Magazin weiter berichtet. Umgerechnet 112 Millionen Euro bringt ihr neuer Vertrag mit sich, das ist mehr als doppelt so viel wie vor drei Jahren. Bei ihrem damaligen Spotify-Deal im Jahr 2021 hatte die 30-Jährige nur rund 54 Millionen Euro bekommen. Zu ihrem Wechsel äußert sich die "Call Her Daddy"-Bekanntheit mit voller Vorfreude: "Die Daddy Gang wird immer meine oberste Priorität sein, und mit SiriusXM werden wir weiterhin neue Wege finden, um uns weiterzuentwickeln. [...] Ich kann es kaum erwarten, dass dieses neue Kapitel beginnt." In ihrer Instagram-Story versichert Alex ihren Fans, dass der Verkauf nicht heißt, dass ihr Podcast nur auf SiriusXM zu finden sei.

2018 hatte Alex gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin Sofia Franklyn den "Call Her Daddy"-Podcast gestartet und in nur zwei Monaten zwei Millionen Hörer erreicht. Im Jahr 2020 trennten sich allerdings ihre Wege – Alex schloss ein Jahr später mit Spotify ihren ersten Deal ab. Ein Verantwortlicher von SiriusXM schwärmt gegenüber The Hollywood Reporter über ihre besondere Art: "Alex' furchtlose, ungefilterte Herangehensweise, bei der kein Thema vom Tisch ist, hat eine leidenschaftliche und engagierte Fangemeinde geschaffen, die im Podcasting unerreicht ist und perfekt zu unseren Inhalten passt."

Getty Images Alexandra Cooper im Juli 2024

Getty Images Alex Cooper, Podcasterin, Oktober 2023

