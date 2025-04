Aus Prinzip: Alex Cooper sagte 7-Millionen-Euro-Deal ab

Alex Cooper (30), bekannt aus ihrem Podcast "Call Her Daddy", hat kürzlich in einem Gespräch im "Boyfriend Material" -Podcast von Realitystar Harry Jowsey (27) eine überraschende Entscheidung enthüllt: Sie lehnte ein Markenangebot im Wert von satten 7.008.322 Euro ab. Auf die Frage nach dem größten Deal, den sie je abgelehnt habe, zögerte die aus Pennsylvania stammende Moderatorin kurz, bevor sie mit einem Lächeln erzählte, warum sie den Deal nicht angenommen hat. "Es fühlte sich einfach nicht richtig an, meinen Namen damit zu verbinden", erklärte Alex und betonte, wie wichtig es ihr sei, glaubwürdig zu bleiben.

Der lukrative Vertrag hätte in den letzten zwölf Monaten realisiert werden können, aber Alex entschied sich bewusst dagegen. "Ich werde mich nicht verkaufen, nur um abzukassieren", fügte sie hinzu und erklärte, dass auch die Anforderungen des Deals nicht zu ihren Überzeugungen passten. Alex, die mit ihrem Erfolg für finanzielle Sicherheit sorgen konnte, hat offenbar keine Angst, selbst große Summen auszuschlagen. So unterschrieb sie bereits 2021 einen beachtlichen 52-Millionen-Dollar-Deal für die Exklusivrechte ihres Podcasts bei Spotify. 2024 wechselte sie zur SiriusXM-Plattform und sicherte sich damit einen noch größeren Vertrag über bis zu 109.505.037 Euro.

Ihr Podcast, einst bekannt für seinen provokanten Ton, hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und legt nun mehr Wert auf Themen wie mentale Gesundheit und zwischenmenschliche Beziehungen. Alex begann ihre Karriere bei Barstool Sports, wo sie ursprünglich mit ihrer ehemaligen Co-Moderatorin Sofia Franklyn zusammenarbeitete. Nach deren Ausstieg im Jahr 2020 startete Alex solo durch und machte "Call Her Daddy" zu einem weltweiten Erfolg, der Stars wie Khloé Kardashian (40), Miley Cyrus (32) und Penn Badgley (38) ins Studio lockte. Trotz des großen Ruhms bleibt Alex bodenständig: Ihre Fans, die "Daddy Gang", schätzen sie vor allem für ihre Authentizität und ihren offenen Umgang mit Themen, die oft tabuisiert werden.

Getty Images Alex Cooper, 2023

Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

