Alex Cooper sackt 100-Millionen-Deal für ihren Podcast ein

Alex Cooper (30) lässt seit 2018 die Herzen jeglicher Podcast-Fans höherschlagen. In ihrem Podcast "Call Her Daddy" durfte die Moderatorin schon so einige berühmte Gäste vor dem Mikrofon begrüßen. Mit ihrem Erfolgsformat zieht Alex nun einen ziemlich lukrativen Deal an Land! Der Podcast soll von Spotify auf SiriusXM umziehen, wie Hollywood Reporter berichtet. Für diesen dreijährigen Deal mit dem Sender hat die Podcasterin wohl umgerechnet knapp 112 Millionen Euro erhalten. "Call Her Daddy" soll trotzdem weiterhin auf allen gängigen Plattformen zu hören sein, wozu auch Spotify zählt.

Bereits für ihren Deal mit Spotify im Jahr 2021 sackte Alex ordentlich ein. Damals wurden ihr umgerechnet ungefähr 54 Millionen Euro geboten, was zu diesem Zeitpunkt als zweitgrößter Podcast-Deal galt. Der exklusive Deal läuft nun zum Ende des Jahres jedoch aus. Im Vergleich: Joe Rogans (57) Podcast "Joe Rogan Experience" bekam dagegen vor wenigen Monaten eine Verlängerung – für fast 225 Millionen Euro!

In "Call Her Daddy" wurden bereits so einige pikante Geheimnisse gelüftet. Unter anderem packte Heidi Klum (51) zu ihrem Sexleben mit Tom Kaulitz (34) aus und beschrieb dieses als "endlos, wild und heiß". Auch Hailey Bieber (27) und Megan Fox (38) plauderten bereits über ihre schlagzeilenbelasteten Beziehungen.

