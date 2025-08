Harry Jowsey enthüllt seine intimen Heimkino-Gewohnheiten

Harry Jowsey (28) sorgt für ordentlich Gesprächsstoff! Im Podcast "In Your Dreams With Owen Thiele" sprach der Reality-TV-Star am 25. Juli offen über seine Gewohnheiten und ließ dabei keine Details aus. Auf die Frage, ob er jemals ein Sex-Tape gedreht habe, reagierte er überrascht: "Warum nicht? Die sind doch heiß!" Er verglich das Anschauen der Aufnahmen sogar mit einer NFL-Analyse: "Man schaut, wie die Performance war und was man verbessern könnte." Zudem verriet der 28-Jährige, dass er seine eigenen Videos gelegentlich als Ersatz für andere erotische Inhalte nutzt, da er versuche, auf klassische Filme zu verzichten.

Doch es blieb nicht nur bei intimen Details. Während der lockeren Unterhaltung kam zur Sprache, dass Harry seine Fans "Hühner" nennt, woraufhin Gastgeber Owen Thiele scherzhaft vermutete, dies könnte mit dem australischen Sprichwort "Das Huhn ersticken" zusammenhängen, das Harry zuvor für seine Spiele an sich selbst verwendet hatte. Der Reality-Star lachte daraufhin und erklärte: "Es ist nur ein typisch australischer Ausdruck." Neben seinen ungewöhnlichen Gewohnheiten sprach er auch über sein neues Netflix-Projekt. Die Dating-Show "Let's Marry Harry", die 2026 starten soll, wird von Alex Cooper (30) produziert. "Sie ist wie eine große Schwester für mich und hilft mir, am Boden zu bleiben", schwärmte er von der Zusammenarbeit.

Privat sorgte Harry zuletzt für Schlagzeilen durch seinen engen Kontakt zur australischen Sängerin Sia (49). Nachdem die beiden vertraut Hand in Hand gesichtet wurden, kursierten sofort Gerüchte über eine mögliche Beziehung. Doch Insider gaben bereits Entwarnung: Die beiden verbindet nur eine enge Freundschaft, geprägt durch ihre gemeinsame Herkunft aus Australien. Sia soll Harry vor allem für seinen Humor schätzen, während sie einfach die Zeit miteinander genießen. Über diese Verbindung hinaus bleibt Harry ein fester Bestandteil der Reality-TV-Welt, der es offensichtlich genießt, offen über sein Leben zu plaudern.

Harry Jowsey, Realitystar

Alex Cooper, Podcasterin

Sängerin Sia

