Coachella Festival war für K-Pop-Gruppe Enhypen ein "Traum"

Die Mitglieder der K-Pop-Gruppe Enhypen haben von ihrer ersten Erfahrung beim diesjährigen Coachella-Festival geschwärmt. In der Folge der Musikshow "The Seasons - Park Bo Gum's Cantabile" berichtete die Band von ihrem Auftritt auf der legendären Bühne in der Wüste von Kalifornien. "Coachella ist eine Traum-Bühne. Wir konnten es immer noch nicht glauben. Wir haben uns für alles vorbereitet, als ginge es um Leben und Tod", erzählte Mitglied Jungwon. Sänger Heeseung ergänzte, dass es aufgrund des Wüstensandes schwer gewesen sei zu singen. "Es war viel Sand in der Luft, der sich festgesetzt hat. Wir haben noch kurz vor dem Auftritt viel Wasser getrunken." Insgesamt performte die Band 13 Lieder in einem 45-minütigen Set – eine Leistung, die den Moderator der Show, Park Bo Gum, laut allkpop beeindruckte.

Neben dem Rückblick auf Coachella sprachen die Jungs auch ein wenig über ihre persönlichen Entwicklungen. Nachdem Jungwon gefragt wurde, welches Mitglied die größte Veränderung durchgemacht habe, nannte er Ni-Ki, das jüngste Mitglied der Gruppe. Dieser erklärte schmunzelnd: "Wahrscheinlich, weil ich früher der Kleinste war. Jetzt bin ich der Größte." Ni-Ki verriet auch, dass er bereits als Mittelschüler von Japan nach Korea gezogen war, was beim Publikum für Erstaunen sorgte. Schließlich stellte sich heraus, dass der Älteste unter ihnen 2001 geboren wurde – was erneut zur Bewunderung seitens des Moderators führte, der ihre Jugend mehrfach ironisch kommentierte.

Enhypen, die aktuell mit ihrem sechsten Mini-Album "Desire: Unleash" zurück sind, beweisen damit erneut ihren internationalen Erfolg. Seit ihrer Gründung 2020 durch die Castingshow "I-Land" konnten sie ihre Karriere konsequent weiter ausbauen. Ihre Beliebtheit ist so groß, dass Fans teilweise kaum zu halten waren und sogar bei den Mitgliedern einbrachen. In den vergangenen Jahren beeindruckten die sieben Mitglieder nicht nur mit ihrem Talent, sondern auch mit ihrer Hingabe, ihren aufwendigen Performances und ihrem modernen Sound. Moderator Park Bo Gum brachte es in der Sendung auf den Punkt: "Es war einfach unglaublich, euch bei einem so großen Festival als Vertreter Koreas zu sehen."

Getty Images Enhypen beim Coachella 2025 in Kalifornien

Getty Images K-Pop-Band Enhypen tritt beim Coachella 2025 in Kalifornien auf

