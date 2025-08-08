Billy Ray Cyrus schreibt heiße Songs für Freundin Liz Hurley

Billy Ray Cyrus (63) und Elizabeth Hurley (60) sorgen derzeit für Schlagzeilen. Der Country-Sänger, bekannt für seinen Hit "Achy Breaky Heart", hat verraten, dass seine neue Beziehung zur britischen Schauspielerin und Model-Ikone ihn musikalisch inspiriert. Laut einer Quelle, die der Daily Mail Informationen zuspielte, arbeitet Billy Ray bereits an neuen Liebesliedern, die von seiner Liebe zu Elizabeth handeln und auch auf seinem nächsten Album erscheinen könnten. Ihre Beziehung, die nach Ostern 2025 öffentlich wurde, basiert auf einer jahrelangen Freundschaft, die während der Dreharbeiten zu einem gemeinsamen Film begann.

Die britische Schauspielerin, die auch für ihre Rolle in "Austin Powers" bekannt ist, hat nicht nur Billy Rays Herz erobert, sondern auch sein Interesse an einem musikalischen Duett geweckt. Wie ein Insider berichtet, sieht Billy Ray Potenzial in Elizabeths Gesangstalent, das sie bereits in dem Film "Kill Cruise" unter Beweis stellte. Neben gemeinsamen Studio-Träumen schätzt der Musiker vor allem Elizabeths Charme und Intelligenz. In einem Interview verglich Billy Ray ihren Geschäftssinn sogar mit dem von Country-Legende Dolly Parton (79) und betonte, wie viel beide trotz offensichtlicher Unterschiede gemeinsam hätten.

Elizabeth Hurley, die am 10. Juni ihren 60. Geburtstag feierte, zeigte sich über die neue Liebe an ihrer Seite ebenso erfreut. Bei ihrer Jubiläumsfeier in England lernte Billy Ray nicht nur ihre gesamte Familie, sondern auch ihre geliebten Hunde kennen. Zuvor hatte sie gegenüber der britischen Zeitschrift HELLO! angemerkt, dass sie Geburtstage liebt, vor allem, wenn es sich um besondere Meilensteine handelt. Die Schauspielerin, die einen 23-jährigen Sohn namens Damian Hurley (23) hat, genießt es sichtlich, sich in ihrer neuen Beziehung verwöhnen zu lassen und vielleicht gibt es ja bald tatsächlich ein gemeinsames Duett mit Billy Ray.

Getty Images Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, Juni 2025

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

ActionPress / Panama Pictures Damian Hurley und Elizabeth Hurley, Mai 2025

