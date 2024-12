Sind Jungwon von Enhypen und Winter von aespa ein Paar?

Die Gerüchteküche brodelt: Winter von aespa und Yang Jungwon von Enhypen sollen sich daten. Vor wenigen Tagen tauchten Bilder und Videos der beiden K-Pop-Idols auf X auf. Die beiden Sänger sollen sich laut dem Nutzer in derselben Bar in Chungdam getroffen haben. Winter wurde durch ihr Outfit erkannt, das sie bereits vor wenigen Wochen im Dance-Challenge-Video zum Song "Whiplash" trug. Jungwon soll aufgrund seiner Stimme im Video identifiziert worden sein. Der X-User behauptete: "Winter stieg zuerst in ein Taxi, und dann folgte Jungwon." Dadurch deutete dieser auf eine geheime Romanze hin. Der Post ist mittlerweile gelöscht worden.

Die Agenturen beider K-Pop-Stars haben die Gerüchte bereits verneint. SM Entertainment veröffentlichte kürzlich ein Statement: "Die Person, die die Fotos verbreitet hat, scheint zunächst ein Medienunternehmen mit finanziellen Motiven kontaktiert zu haben, um direkt mit uns zu kommunizieren. Als sich das Medienunternehmen jedoch weigerte, griff die Person anscheinend auf eine böswillige Verbreitung zurück." Enhypens Agentur, Belift Lab, bestätigte ebenfalls: "Die Dating-Gerüchte sind nicht wahr." Beide Agenturen betonten ihre Absicht, gegen die Entstehung und Verbreitung falscher Gerüchte vorzugehen und die Privatsphäre ihrer Künstler zu schützen.

Anfang des Jahres war bereits Winters Kollegin in Dating-Gerüchte verwickelt. Karina datete den Schauspieler Lee Jaewook (26). Die Beziehung scheiterte nach nur wenigen Wochen. Grund dafür waren die Kritik und die fiesen Kommentare zu ihrer Beziehung im Netz. Die Agenturen der Sängerin und des Schauspielers verkündeten: "Die beiden haben beschlossen, Kollegen zu bleiben, die einander als Freunde unterstützen."

Instagram / imwinter Winter im September 2024

Instagram / katarinabluu Karina aka Yu Jimin im November 2023

