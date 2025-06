DJ Fat Tony zeigt sich frisch verheiratet mit seinem Stavros

DJ Fat Tony und sein frisch angetrauter Ehemann Stavros Agapiou strahlten vor Glück, als sie am Mittwoch ihr erstes öffentliches Event nach ihrer opulenten Hochzeit besuchten. Bei der Sommerausstellung der Royal Academy of Arts in London zeigten sich die beiden verliebt wie eh und je. Tony trug eine graue Prada-Jacke mit passenden Hosen und schwarzen Loafers. Stavros wählte einen figurbetonten, marineblauen Pullover und beige Cargo-Shorts, kombiniert mit ebenfalls schwarzen Prada-Loafers. Das Paar genoss den Abend inmitten einer illustren Gästeliste, zu der auch Lady Amelia Windsor, Emma Weymouth und Trinny Woodall zählten.

Die Vermählung des Musikers und seines Partners war vor einem Monat ein wahrhaft glamouröses Event. Die Zeremonie fand in der ehemaligen Limelight-Disco in Charing Cross statt, einem Ort, der für Tony eine besondere Bedeutung hat: Hier begann er im Alter von 18 Jahren seine Karriere. Die Feierlichkeiten setzten sich im noblen Londoner Hotel fort, wo die Gäste mit griechischen Tänzen, Drag-Auftritten und Gospelchören unterhalten wurden. Zu den Feiernden zählten so prominente Gesichter wie Gemma Collins (44), Davina McCall, Kelly Osbourne (40) und Boy George (63). Besonders außergewöhnlich: Auch die beiden Hunde des Paares waren bei der Hochzeit dabei – und das in speziellen Hochzeitsoutfits.

Schon seit vielen Jahren begeistert DJ Fat Tony seine Fans mit seinem musikalischen Talent und seiner charismatischen Ausstrahlung. Privat hat er sein großes Glück gefunden, als Stavros sein Leben betrat. Seit ihrer Verlobung im vergangenen Herbst fieberten die beiden ihrem großen Tag entgegen. Tony, der in der Musikszene für seine extravaganten Auftritte bekannt ist, hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie wichtig ihm seine Beziehung ist. Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren zelebrieren der Musiker und sein Ehemann nun das nächste Kapitel ihres Lebens – und zeigen der Welt dabei mit jeder Geste, wie glücklich sie sind.

Getty Images Stavros Agapiou und DJ Fat Tony, Oktober 2022

Instagram / dj_fattony_ DJ Fat Tony bei seinem Antrag für Stavros Agapiou

