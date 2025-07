Netflix verlängert "Untamed" wegen Erfolg um Staffel 2

Netflix hat offiziell eine zweite Staffel der Serie "Untamed" angekündigt! Nachdem die ursprünglich als Miniserie geplante Produktion mit Eric Bana (56) in der Hauptrolle als eigenwilligem Nationalparks-Dienst-Agenten Kyle Turner gestartet war, erlebte sie einen immensen Erfolg beim Publikum und wurde auch von Kritikern gefeiert. Laut Variety führte dieser überraschende Triumph der Serie, einer Mischung aus Mystery und Thriller, nun zur Verlängerung.

Die Entscheidung zur Verlängerung fiel bereits nach einer herausragenden Debütwoche, in der "Untamed" die Spitzenposition in den globalen Netflix-Charts für englischsprachige Serien einnahm. Über 24,6 Millionen Haushalte haben die Serie in der ersten Woche gesehen, was sie zu einem absolut sicheren Kandidaten für eine Fortsetzung machte. Der Hauptdarsteller Eric zeigte sich begeistert: "Ich bin absolut begeistert, dass wir eine weitere Staffel von 'Untamed' verwirklichen können. Die Resonanz auf Staffel 1 war ein Beweis für die unglaubliche Arbeit unseres Teams."

Eric Bana, der sich bereits durch seine Rollen in Thrillern wie "Black Hawk Down" oder "Hulk" einen Namen gemacht hat, fand in "Untamed" offenbar eine Rolle, die Zuschauer nachhaltig beeindruckt. Der Schauspieler, der sich selbst als Naturfan bezeichnet, sagte dazu in einem Interview vor Staffelstart: "Die Herausforderung, diesen Charakter in dieser wilden Umgebung zu spielen, war einfach packend." Fans hoffen bereits, dass die zweite Staffel noch tiefer in den Charakter Kyles und die unberechenbare Wildnis eintauchen wird – eine Kulisse, die sowohl Gefahr als auch atemberaubende Schönheit bietet.

Netflix Sam Neill als Paul Souter und Eric Bana als Kyle Turner in "Untamed"

Netflix Eric Bana in "Untamed"

Netflix Sam Neill als Paul Souter in "Untamed"

