Auf Gig k. o. geschlagen: DJ Fat Tony musste ins Krankenhaus

Der bekannte DJ Fat Tony wurde bei einem Gig vergangenen Freitag von einem anderen DJ heftig zusammengeschlagen! Diese Schocknachricht verkündete er mit einem Video auf seinem Instagram-Account. Er betont, wie sehr er davon enttäuscht sei, dass jemand gewalttätig wurde. Auf dem Post erkennt man den Künstler mit einem angeschwollenen Gesicht. Dann erklärte er die Situation: "Ich wurde k. o. geschlagen und ins Krankenhaus gebracht. Dort war ich die ganze Nacht in der Notaufnahme. Man kann natürlich den Schaden in meinem Gesicht und die Schwellung sehen - es sieht nicht gut aus."

Auf seine Aufklärung folgt die Absage seines Gigs: "Ich wollte euch wissen lassen, dass ich heute nicht bei meinen Auftritten sein kann, da man mir geraten hat, zu Hause zu bleiben und mich zu erholen." Der 57-Jährige entschuldigte sich mehrfach bei seinen Fans. Für seinen Gig erwähnte er direkt den 25. Januar als Ausweichtermin. "Ich weiß, dass einige von euch diesen Abend schon lange in ihrem Terminkalender stehen haben [...] ich werde das im neuen Jahr wiedergutmachen", betont der DJ. Im Anschluss drückt er aus, wie sehr er sich auf den kommenden Auftritt freue.

Bis dahin kümmert sich sein Verlobter Stavros Agapiou um ihn. Nach einer Welle an Genesungswünschen von Fans und Star-Freunden bedankte er sich in einem weiteren Video. "Ich gebe ein kurzes Gesichts-Update und möchte mich herzlich für die vielen Nachrichten bedanken", betont er gerührt. "Ich hoffe, du bist okay", schrieb Leigh Francis. Auch Stars wie Example (42) und Josie Gibson sorgten sich. Mit seiner positiven Art machte sich Tony einige Fans und einen großen Namen in der VIP-Szene. Er legte unter anderem für Michael Jackson (✝50), Madonna (66) und Prince (✝57) auf.

Instagram / dj_fattony_ DJ Fat Tony, VIP-Bekanntheit

Getty Images DJ Fat Tony (r.) mit seinem Partner Stavros Agapiou

