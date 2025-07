Diese Stars nehmen Abschied bei Ozzy Osbournes Beerdigung

Heute gedenken prominente Wegbegleiter und zahlreiche Fans Ozzy Osbourne (†76). In seiner Heimatstadt Birmingham wird der verstorbene Rocker heute beerdigt. Der 76-jährige "Prince of Darkness" war am 22. Juli nach einem langen Kampf gegen Parkinson verstorben. Um 13 Uhr Ortszeit wird sein Sarg laut The Standard in einer Prozession durch die Stadt gefahren, bevor er in einer privaten Zeremonie beigesetzt wird. Mit dabei sind seine Frau Sharon Osbourne (72) und die Kinder Aimee Osbourne (41), Kelly Osbourne (40), Jack Osbourne (39) sowie Louis Osbourne, sein Sohn aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley. Unzählige Fans säumen die Straßen und hinterlassen Blumen und Tributes am Black Sabbath Bridge, einem symbolischen Ort seiner Karriere.

Die Veranstaltung wird von prominenten Gästen aus der Musikwelt begleitet, darunter Elton John (78), der den verstorbenen Musiker als "lieben Freund" bezeichnete. Auch Yungblud (27), mit dem Ozzy seit einer Zusammenarbeit im Jahr 2022 eng verbunden war, wird eine Rede halten. Mitglieder von Black Sabbath wie Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward nehmen Abschied, ebenso wie James Hetfield (61) von Metallica. Für Fans, die nicht vor Ort sein können, wird die Prozession an mehreren Punkten live übertragen. Auch auf Social Media – etwa über den YouTube-Kanal von Page Six – gibt es Livestreams.

Die Familie Osbourne macht eines immer wieder deutlich: Bei den aktuellen Feierlichkeiten soll nicht getrauert, sondern das außergewöhnliche Leben von Ozzy gefeiert werden. Der Rocker legte privat wie beruflich viel Wert auf Humor und Lebensfreude – Pomp und große Gesten bei der Beerdigung? Das war nie sein Stil. Mit seiner langjährigen Ehefrau Sharon an seiner Seite war Ozzy nicht nur auf der Bühne eine Legende, sondern auch im Familienleben ein Fels in der Brandung. Seine Kinder erinnern sich an ihn als liebevollen Vater mit einem unerschütterlichen Charakter – und einem Augenzwinkern, das selbst in schweren Zeiten nie fehlte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John mit Sharon und Ozzy Osbourne, Februar 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne