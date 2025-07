So heißt das vierte Kind von Felix und Miriam Neureuther

Im März wurden Felix (41) und Miriam Neureuther (35) zum vierten Mal Eltern. Namen und Geschlecht des Nachwuchses hielten die beiden geheim – bis jetzt. Denn Bunte will nun den Namen des jüngsten Familienmitglieds erfahren haben. Demnach durften die älteren Neureuther-Sprösslinge Mathilda, Leo und Lotta sich über einen kleinen Bruder freuen und der soll den niedlichen Namen Mats tragen. Bestätigt wurde das aber weder durch Felix noch durch Miriam. Dafür könnte es aber durchaus sein, dass die beiden Wintersportler in Zukunft noch einmal Nachwuchs begrüßen – ganz ausschließen kann Felix das offenbar nicht: "Das wird sich alles zeigen. Stand jetzt sind wir sehr glücklich, so wie es ist."

Die Geburt ihres Sohnes verkündeten Felix und Miriam mit einem süßen Instagram-Post. Dazu gehörte ein Foto, auf dem sich die kleinen Babyfinger um den Zeigefinger der Mama schlingen und Papas Hand darunter liegt. "Ein Geschenk des Himmels", kommentierten die Biathletin und der Skirennläufer. Die Fans waren von der Nachricht zwar begeistert, aber auch überrascht. Immerhin hatte das Ehepaar bis zur Entbindung erfolgreich geheim gehalten, dass sie noch ein Kind bekommen. So kommentierte nicht nur ein Fan: "Wie krass, dass ihr das so lange geheim halten konntet."

Miriam und Felix sind wohl das Traumpaar des deutschen Wintersports. Seit 2013 sind sie bereits ein Paar. Tochter Mathilda kam 2017 zur Welt. Noch im selben Jahr gaben ihre Eltern sich das Jawort. Ihre Geschwister folgten 2020, 2022 und eben 2025. Dass sie auch heute noch schwer ineinander verliebt sind, zeigen die beiden immer wieder öffentlich. Vergangenes Jahr widmete Miriam ihrem Felix einen liebevollen Post. Zu dem schrieb die 35-Jährige: "Noch immer mein Favorit." Und auch der gebürtige Bayer gerät ins Schwärmen, wenn es um seine Frau geht. Wie er Bunte verrät, beeindruckt Miriam ihn vor allem mit ihrer Multitasking-Fähigkeit: "Ich finde es bewundernswert, wie sie auch immer selbst Brot und Kuchen backt."

Getty Images Felix und Miriam Neureuther im November 2023

Instagram / felix_neureuther Miriam und Felix Neureuther mit ihren Kindern, Dezember 2023

Instagram / miriamneureuther Felix und Miriam Neureuther