DJ Fat Tonys Eltern wussten früh von seiner Homosexualität

DJ Fat Tony hat in einem offenen Interview über seine Erfahrungen als homosexueller Mann in einem rauen Gemeindebau in Battersea gesprochen. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Tony Marnach, erklärte laut Daily Mail, dass er sich niemals vor seiner Familie als homosexuell outen musste, da seine Eltern schon immer wussten, wie er sich fühlte. Seine schwierige Jugend, begleitet von seinen als "Skinheads" beschriebenen Brüdern und harten Lebensbedingungen, hat ihn geformt, doch er betonte auch die Akzeptanz seines Freundeskreises – und dass wahre Freundschaft nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun haben sollte.

In den 1980er-Jahren stieg er auf der Londoner Clubszene auf, freundete sich mit Stars wie Boy George (64) und Kate Moss (51) an und erlangte später Berühmtheit als gefragter DJ für prominente Veranstaltungen. Trotz seines Erfolgs blickt er auf dunkle Zeiten zurück, in denen er mit Suchtproblemen kämpfte, obdachlos war und aufgrund seines Drogenkonsums gesundheitlich stark litt. Nach jahrzehntelanger Abhängigkeit hat Tony inzwischen 18 Jahre der Nüchternheit gefeiert.

Privat scheint der erfolgreiche DJ endlich sein Glück gefunden zu haben: Im Mai heiratete er seinen Partner Stavros Agapiou in einer prunkvollen Zeremonie in London. Umgeben von Prominenten wie Davina McCall und Kelly Osbourne (40) feierte das Paar diesen besonderen Tag ausgelassen in einer Kirche aus dem 19. Jahrhundert, in der Tony seine Karriere einst begann. Das frisch verheiratete Paar wurde in der jüngeren Vergangenheit bereits gemeinsam auf gesellschaftlichen Anlässen gesichtet und präsentierte sich dabei stets stilbewusst und glücklich.

Getty Images DJ Fat Tony, März 2025

Getty Images DJ Fat Tony, Dezember 2023

Getty Images Stavros Agapiou und DJ Fat Tony, Juni 2024

