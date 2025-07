Kanye West und seine Bianca irritieren mit kryptischen Posts

Kanye West (48) gilt auf Social Media längst als Meister der Inszenierung. Dies unterstreicht der Musiker jetzt erneut mit einem gruseligen Selfie: Es zeigt ihn in einer durchlöcherten grünen Maske und Kapuze über dem Kopf. Dazu postete er kryptische Zeichnungen und Bilder seines Auftritts in Südkorea. Doch nicht nur auf seinen eigenen Accounts spielen sich zuweilen irritierende Dinge ab – auch die Follower seiner Ehefrau Bianca Censori (30) zeigen sich immer öfter verwundert. Zuletzt gab das Model an, auf Instagram mehrfach gehackt worden zu sein. Ihre Warnung: "Alles Seltsame auf diesem Account bin nicht ich!" Doch genau da beginnt für viele Fans das Rätselraten. Was genau meint die Designerin mit "seltsam" in einem Feed, der ohnehin wie eine Galerie der Grenzüberschreitungen wirkt?

Ihre jüngsten Posts zeigen Bianca in weißen Dessous, auf allen Vieren durch ein Hotelzimmer krabbelnd – fotografiert von Kanye höchstpersönlich. Sie trägt Outfits, die wie Skulpturen aus Netzstoff wirken, oft mehr Idee als Kleidung. Dass Kanye dabei Regie führt, ist längst kein Geheimnis mehr: Angeblich zahlt er ihr für jeden Look eine eigene Gage – insgesamt soll sie damit schon Millionen verdient haben. Die Grenze zwischen Performance und Persönlichkeit verschwimmt immer mehr. Und je mehr Bianca sich inszeniert, desto weniger scheint für ihre Fans nachvollziehbar, wo das echte Ich aufhört und wo die kalkulierte Show beginnt.

Biancas und Kanyes Posts haben sich längst von typischer Social-Media-Ästhetik verabschiedet. Ihre Looks erinnern mal an Couture, mal an Science-Fiction, mal an eine Mischung aus Kunst und Kink, die man eher in einer Konzeptgalerie für Erwachsene vermuten würde. Biancas Fans scrollen irritiert, lachen, staunen – und sind sich oft nicht sicher, ob sie ein Gesamtkunstwerk sehen oder doch eine erzwungene, gut bezahlte Inszenierung. Dass die 30-Jährige selbst nun betont, nicht alles gehe auf ihr Konto, wirft noch mehr Fragen auf. Ist sie tatsächlich in den Fokus von Cyberkriminellen geraten oder ist dies nur der Versuch, sich von bestimmten Ereignissen präventiv zu distanzieren? Wer hier wen lenkt, bleibt offenbar weiterhin nebulös.

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

Instagram / ye Rapper Kanye West im Juli 2025

Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025