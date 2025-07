Phil Collins im Hospiz? Sein Manager bezieht Stellung

Musiker Phil Collins machte in letzter Zeit immer wieder mit seinem Gesundheitszustand von sich reden. Kürzlich machten Gerüchte die Runde, dass sich der ehemalige Genesis-Drummer in einem Hospiz befinde. Diese Spekulationen wurden jedoch von einem Sprecher des Künstlers gegenüber dem Magazin People entschieden zurückgewiesen. Phil sei zwar kürzlich im Krankenhaus gewesen, aber nicht wegen einer unheilbaren Krankheit. Der 73-Jährige befinde sich stattdessen in einer Klinik, um sich von einer Knieoperation zu erholen.

Bereits seit Jahren kämpft der achtfache Grammy-Gewinner mit gesundheitlichen Beschwerden, die auch seine musikalische Karriere stark beeinflussten. Eine Rückenoperation im Jahr 2009 führte zu einer Fußlähmung und erschwerte Phil seitdem das Gehen. 2022 gab er seinen Abschied als Schlagzeuger bekannt, weil ihm die körperlichen Einschränkungen das Spielen unmöglich machten.

Hits wie "In the Air Tonight" oder "Easy Lover" machten Phil international bekannt. In den 70er- und 80er-Jahren machte der Musiker, der bereits mit fünf Jahren sein Talent am Schlagzeugspielen erkannte, sich als Schlagzeuger und Sänger von Genesis und als Solokünstler einen Namen. In einem früheren Interview offenbarte er, dass die Lust am Musikmachen zunehmend schwinde. Er denke regelmäßig darüber nach, ins Studio zu gehen, doch die Motivation fehle ihm oft. Stattdessen sei viel Ruhe wichtiger für ihn, auch wenn ihm der Abschied von der Musik nicht leichtfällt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins beim Genesis-Abschlusskonzert im März 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford von Genesis

Anzeige Anzeige

MEGA Phil Collins nach seinem Abschiedskonzert im März 2022