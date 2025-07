Tom Brady schießt indirekt gegen seine Ex Gisele Bündchen

Tom Brady (47) hat in einem aktuellen Newsletter an seine Fans eine überraschende Aussage gemacht, die als Seitenhieb auf seine Ex-Frau Gisele Bündchen (45) interpretiert werden könnte. Der 47-jährige Ex-Quarterback erklärte darin laut Daily Mail, dass er seine Football-Karriere als essentiellen Teil seiner Rolle als Vater sehe. "Ich habe mich dafür entschieden, Football zu spielen, um meine Familie zu versorgen", schrieb er. Dabei betonte er, dass seine Hingabe zum Sport und die intensiven Trainingszeiten seiner Meinung nach das Beste seien, was er für seine Kinder tun konnte. Diese Aussagen lassen vermuten, dass Tom Brady seine Prioritäten in der Vergangenheit anders gesetzt hat, als es von seiner damaligen Ehefrau gewünscht war.

Gisele Bündchen hatte sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch über den Karrierefokus ihres damaligen Ehemanns geäußert. Sie betonte, dass es zwischen ihnen Spannungen gab, weil er trotz erster Ruhestandsankündigung weiter Football spielte. Für sie war seine Rückkehr zum Sport ein Wendepunkt in ihrer Ehe. Nach der Trennung im Oktober 2022 sprach das Model auch über ihre Sehnsucht, dass Tom Brady hätte präsenter für die Familie sein sollen. Sie selbst hatte ihre Karriere für die Kinder häufig in den Hintergrund gestellt, was offenbar zu einem Ungleichgewicht in der Beziehung führte. Tom Brady hingegen scheint seinen Kindern durch seine berufliche Hingabe Werte wie Verpflichtung und Durchhaltevermögen vermitteln zu wollen.

Trotz der Herausforderungen in ihrer Ehe und den unterschiedlichen Ansichten zur Familienplanung betonte Gisele, dass sie sich weiterhin das Beste für Tom wünsche. In vergangenen Momenten zeigte sich der ehemalige NFL-Star ebenfalls reflektiert und gestand, viele schöne Momente in ihrer gemeinsamen Zeit als selbstverständlich angesehen zu haben. Während Gisele mittlerweile ihr Glück mit dem Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (35) gefunden haben soll, betonte sie zuletzt, dass ihre Priorität stets bei den gemeinsamen Kindern liegt. Tom Brady hingegen konzentriert sich auf neue Karrierewege und seinen Post-Ruhestands-Alltag.

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

Instagram / gisele Gisele Bündchen teilt einen Schnappschuss mit ihrem dritten Baby