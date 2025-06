MTV-Star Ananda Lewis mit 52 Jahren an Brustkrebs verstorben

Die frühere MTV-Moderatorin Ananda Lewis (✝52) ist im Alter von 52 Jahren nach einem sechsjährigen Kampf gegen Brustkrebs verstorben. Ihre Schwester Lakshmi Emory bestätigte die traurige Nachricht auf Facebook und schrieb: "Sie ist frei und in seinen himmlischen Armen. Herr, lass ihre Seele ruhen." Ananda hatte 2020 öffentlich gemacht, dass bei ihr Brustkrebs im dritten Stadium diagnostiziert worden war und die Erkrankung im letzten Jahr in das vierte Stadium übergegangen war.

Bekannt wurde Ananda in den 1990er-Jahren als Moderatorin von BETs "Teen Summit", wo sie bereits Stars wie Tupac Shakur (✝25) und Kobe Bryant (✝41) interviewte. Ab 1997 erlangte sie weltweite Bekanntheit als VJ bei MTV und moderierte dort Formate wie "Hot Zone" und "Total Request Live". Nach ihrem Abschied von MTV im Jahr 2001 erhielt sie ihre eigene Talkshow, "The Ananda Lewis Show", die jedoch nur eine Staffel lang ausgestrahlt wurde. Später war sie unter anderem bei "The Insider" und TLCs "While You Were Out" zu sehen. In den letzten Jahren machte sie sich für die Früherkennung von Brustkrebs stark und berichtete offen über ihre gesundheitliche Reise.

Ananda hatte sich in den letzten Jahren verstärkt mit ihrem eigenen Gesundheitsweg auseinandergesetzt und ihre Erfahrungen offen geteilt. 2020 erklärte sie auf Instagram, dass sie aufgrund der Angst vor Strahlenbelastung zu lange auf Mammographien verzichtet hatte, eine Entscheidung, die sie später bereute: "Wenn nur eine Frau nach diesem Video eine Mammografie machen lässt, war mein Weg nicht umsonst." In einem Essay schrieb sie Anfang des Jahres über die Bedeutung von Prävention und die Art, wie sie ihr Leben trotz der Krankheit gestalten wollte: "Ich möchte zurückblicken und sagen können: 'Ich habe mein Leben genau so gelebt, wie ich wollte.'"

Getty Images Ananda Lewis im März 2006

Getty Images Ananda Lewis, US-Moderatorin

