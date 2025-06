"Kompletter Tiefpunkt": Lisa Marie Akkaya zieht sich zurück

Lisa Marie Akkaya (24) hat eine Netzpause auf ihren Social-Media-Kanälen angekündigt. In einer emotionalen Instagram-Story teilte die TV-Bekanntheit mit, dass sie sich momentan in einer persönlichen Krise befindet. "Ich werde mich vorerst ein paar Tage mal hier abmelden, weil ich auf Xavi und mich achten muss. Ich bin mental gerade so am Tiefpunkt wie noch nie", erklärte sie ehrlich und gab zu, dass die aktuelle Belastung für sie kaum noch tragbar sei. Die Influencerin, die derzeit ihren zweiten Sohn mit dem Namen Xavi erwartet, bangt zugleich um das Leben ihres ungeborenen Babys. Um sich und ihrer Familie gerecht zu werden, habe Lisa entschieden, sich professionelle Unterstützung zu suchen, um besser mit der Situation umgehen zu können.

Laut Lisa sei es vor allem der mentale Stress, der sich auf ihre Gesundheit und ihr Umfeld auswirke. Sie selbst merke, wie erschöpft und angespannt sie sei, und bedaure auch, dass diese Anspannung auf ihre Familie abfärbe. Mit einem kleinen Sohn und einer weiteren Schwangerschaft stünden bereits viele Herausforderungen im Raum. Lisa äußerte, dass ihr derzeit alles zu viel werde und sie aus diesem "Loch" herausfinden müsse, zum Wohle ihrer Kinder. Daher wolle sie bewusst einige Tage Abstand von sozialen Medien nehmen, um sich auf ihre Heilung und Stabilität zu konzentrieren.

Die gebürtige Dortmunderin lebt seit Herbst 2023 gemeinsam mit ihrem Partner Furkan, genannt Akka, in Dubai. Dort erblickte auch ihr erster Sohn Emilio im Oktober 2024 das Licht der Welt. In der arabischen Metropole scheint sich die junge Familie ein neues Zuhause geschaffen zu haben. Lisa betonte kürzlich sogar, dass sie ihre aktuelle Schwangerschaft eigentlich dort betreuen lassen wolle, da sie ihrer Ärztin in Dubai sehr vertraut. Allerdings musste sie sich vor einigen Wochen während eines Aufenthalts in Deutschland aufgrund von Komplikationen in ärztliche Betreuung begeben, da eine Frühgeburt drohte. Daher konnte sie bisher die Rückreise in ihre Wahlheimat noch nicht antreten und verweilt derzeit weiterhin in Deutschland.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025