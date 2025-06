"Feiner Mensch": Kim Virginia hat noch Gefühle für Nikola

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind kein Paar mehr. Trotz ihrer Trennung nahm die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ihren Ex-Verlobten in Schutz, nachdem er in der Öffentlichkeit ins Visier von Spott geraten war. Wie sie jetzt in ihrer Instagram-Story verrät, hat das auch einen ganz bestimmten Grund. "Meine Gefühle sind nicht von heute auf morgen abgestellt, nur weil man sich getrennt hat. Egal, was zwischen Nikola und mir vorgefallen ist: Er ist im Kernpunkt ein sehr feiner Mensch", gibt die Bachelor-Bekanntheit preis.

Ihre Gefühle ändern allerdings nichts an der Situation: Die Realitystars gehen trotzdem weiterhin getrennte Wege. "Manchmal gibt es eben Vertrauensbrüche, die so stark sind, dass eine Vase nicht nur einen kleinen Sprung bekommt, sondern komplett in zwei Teile getrennt wird. Das kann man nicht mehr beheben", erklärt Kim. Sie stehe aber trotzdem weiterhin zu dem ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten. "Es ist für uns beide gerade schwer. Da brauchen wir niemanden, der noch mal mit voller Absicht drauftreten möchte", betont die 30-Jährige.

Hintergrund von Kims ehrlichem Geständnis ist Oliver Pochers (47) kürzliche Stichelei gegen das einstige Paar. Der Comedian kommentierte eine Story von Nikola, in der dieser klagte, wie schlecht es ihm seit der Trennung geht. "Endlich mal wieder Drama in der Fake-Insta-Welt", schoss er gegen den Temptation Island-Star. Das ging der Beauty & The Nerd-Bekanntheit gegen den Strich. "Kleiner Realitätscheck, Olli: Bevor du das nächste Mal gegen meinen Ex schießt, erinnere dich bitte daran, auf wessen Schoß man sich zusammengerollt ausgeheult hat, weil die 'böse Frauenwelt' angeblich so übel mitspielt", wetterte sie im Netz.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025

