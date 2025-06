Kevin Njie will über die Trennung von Emely Hüffer auspacken

Kevin Njie (29) lässt die Spannung steigen: In einer kürzlich veröffentlichten Instagram-Story kündigt der Reality-TV-Star an, erstmals über die wahren Gründe der Trennung von Emely Hüffer (29) sprechen zu wollen. Das einstige Paar, das seit August 2024 getrennte Wege geht und gemeinsam einen Sohn namens Ocean hat, hielt sich bislang weitgehend bedeckt zu seinem Liebes-Aus. Das scheint sich nun zu ändern. "Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so weit kommen würde", betont der Sportler und fügt hinzu: "Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr anders geht."

Dass sich der Too Hot To Handle: Germany-Star erst jetzt zu seiner Trennung zu Wort meldet, hat demnach wohl einen bestimmten Grund. Er ließ zwar offen, wann genau er seine Seite der Geschichte erzählen möchte, aber seine Worte deuten darauf hin, dass einiges ans Tageslicht kommen könnte. "Bisher habe ich mich nie öffentlich zu den wahren Gründen unserer Trennung geäußert und wie unsere Beziehung verlief. Ich habe nie ein schlechtes Wort über Emely verloren – aus Respekt vor meinem Sohn und weil ich keinen Rosenkrieg wollte", macht Kevin deutlich.

Seine Ex-Partnerin hingegen sprach Ende vergangenen Jahres über ihre Trennung. Zu Gast bei "deep und deutlich" erläuterte Emely, sie habe die Beziehung beendet, um ihrer eigenen mentalen Gesundheit mehr Raum zu geben. "Ich habe das einfach aus Selbstliebe gemacht und um meine seelische Gesundheit an erste Stelle zu stellen und dadurch auch die von meinem Kind, denn er ist mein kleiner Spiegel", schilderte der Netflix-Star und fügte hinzu: "Für mich und für ihn ist das einfach gerade besser so."

Getty Images Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, Mai 2023

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle: Germany"-Stars

