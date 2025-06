Spicy-Talk: Nessiontour packt jetzt über ihr Sexleben aus

Vanessa Madeleine Monika Borck, bekannt als nessiontourx (28), hat in ihrem Podcast "Girls Girls" nun offene Einblicke in ihr Privatleben gegeben. Gemeinsam mit Co-Host Tanja Makarić (28) sprach die Social-Media-Persönlichkeit über intime Details ihres Liebeslebens. Im Gespräch verriet sie unter anderem, dass sie beim Sex immer darauf achte, dass ihre Partnerin glücklich sei: "Bei mir war das immer so, ich habe es so lange fortgeführt, bis der andere Mensch happy war." Auch das Thema Fingernägel und deren Länge kam zur Sprache – Nessi erklärte, dass zu lange Nägel beim Sex mit einer Frau unangenehm sein können: "Ich könnte damit nicht mit einer Frau schlafen, weil das tatsächlich auch wehtut, wenn du jemanden anfasst."

Tanja zeigte sich von den Aussagen ihrer Podcast-Partnerin überrascht und fragte schmunzelnd: "Ist das so ein Lesben-Ding?" Nessi bejahte dies und ergänzte, dass manche Frauen sogar zwei ihrer Nägel absichtlich kürzer halten – was bei Tanja große Verwunderung auslöste: "Nein, du lügst." Der Podcast, der Einblicke in offene und ungefilterte Gespräche zwischen den beiden Influencerinnen bietet, dient offenbar als Plattform, um auch tabuisierte Themen ehrlich und mit Humor zu besprechen. Nessi und Tanja zeigen damit, wie wichtig es ist, offen mit solchen Inhalten umzugehen.

Der gemeinsame Podcast "Girls Girls" verspricht auch weiterhin spannende und ehrliche Einblicke in das Leben der beiden Influencerinnen. Schon vor dem Start der Show sorgten die beiden mit ihrem Konzept, Themen wie intime Gespräche auf dem "Mädchenklo" aufzugreifen, für Aufsehen. Nicht nur verbindet sie eine enge Freundschaft – auch beruflich harmonieren sie perfekt. Die Offenheit von Nessi und Tanjas neugierige Art machen den Podcast zu einem besonderen Highlight für ihre Fans.

Instagram / nessiontour Nessiontour und Tanja Makarić, Podcast-Duo

Instagram / nessiontour Vanessa Borck aka nessiontour, Februar 2025

