Von Polizei gesucht: Antonio Brown lächelt Haftbefehl weg

Antonio Brown zeigt sich auf Instagram unbeeindruckt von den schwerwiegenden Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden. Der ehemalige Spieler der Pittsburgh Steelers wird derzeit von der Polizei wegen versuchten Mordes gesucht. Auf seinem Social-Media-Account veröffentlicht er jetzt aber ein Video, in dem er mit breitem Lächeln auf einem Fahrrad eine unbekannte Gegend durchstreift. Die Aufnahme gibt keinerlei Hinweise auf seinen genauen Aufenthaltsort, scheint aber in einer Region im Nahen Osten aufgenommen worden zu sein. Jüngste Posts lassen vermuten, dass sich der 36-Jährige derzeit in Dubai aufhält, wo er offenbar für eine Kryptowährungs-Casino-Plattform wirbt.

Während die Behörden in Miami-Dade County nach dem NFL-Star suchen, bleibt unklar, ob und wie er mit den Anschuldigungen konfrontiert werden wird. Wie TMZ berichtete, werden ihm in Florida schwerwiegende Vergehen vorgeworfen, nachdem es bei einem Promi-Event am 16. Mai zu einem Vorfall gekommen war. Antonio soll einem Sicherheitsmann die Waffe gestohlen, sie Augenzeugenberichten zufolge gezogen und auf eine andere Person geschossen haben. Ein Haftbefehl wurde bereits ausgestellt und der Sportler müsste eine Kaution in Höhe von umgerechnet 8.625 Euro zahlen, um zumindest vorübergehend auf freien Fuß zu kommen.

Der ehemalige Wide Receiver, der einst für seine beeindruckende Karriere auf dem Feld bekannt war, hatte zuletzt immer wieder mit Skandalen abseits des Spielfelds Schlagzeilen gemacht. Noch vor dem Haftbefehl tauchte Videomaterial auf, das ihn während einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Männern zeigte. Dabei handelte es sich wohl um einen Übergriff, bei dem versucht wurde, seinen wertvollen Schmuck zu entwenden. Laut eigenen Angaben könne sich Antonio aber nicht mehr genau an den Vorfall erinnern: Er habe sich wie "ausgeknipst" gefühlt und könne daher keine Details zum Tathergang berichten.

Instagram / ab Antonio Brown, Juni 2025

Getty Images Antonio Brown, ehemaliger Footballspieler