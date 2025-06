Nach Trennung: Chris Broy verrät, wann er zuletzt Sex hatte

Chris Broy (36) geht wohl ziemlich locker mit dem Thema Sex um. Im Netz gewährt er seinen Followern jetzt nämlich einen ziemlich intimen Einblick in sein Liebesleben: Der Realitystar, der erst im April dieses Jahres seine Trennung von Freundin Bella bestätigte, verrät in einer Instagram-Fragerunde, wann er das letzte Mal intim mit einer Person geworden ist. "[Das ist] über sechs bis sieben Wochen her", gibt der ehemalige Sommerhaus-Kandidat preis. Das genaue Datum wisse er allerdings nicht mehr.

Der 36-Jährige gibt aber noch eine weitere Sache zum Thema Sexleben preis. Auf Nachfrage eines neugierigen Nutzers spricht er über seine sexuelle Orientierung: Chris wird gefragt, ob er in der Vergangenheit schon einmal etwas mit einem Mann hatte. Seine Antwort besteht nicht aus vielen Worten – sie ist jedoch ziemlich eindeutig. "Nein", betont der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat kurz und knapp.

Es ist nicht das erste Mal, dass Chris offen über das Thema Geschlechtsverkehr redet. Vergangenen Monat wollte ein Fan von ihm wissen, wie wichtig ihm Sex ist. Der Influencer nahm kein Blatt vor den Mund – und betonte, dass er ihm "wichtig" sei, aber keinen ausschlaggebenden Faktor für eine gute Beziehung darstelle. "Vor allem kein Faktor, dass ich mich meinen Trieben so hingebe und man mich damit manipulieren kann", erklärte er und ergänzte, er könne "locker ein paar Monate ohne durchhalten".

Instagram / chris_broy Chris Broy, TV-Bekanntheit

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

