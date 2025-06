"Traurig": Katharina Eisenbluts Musiktraum ist gescheitert

Katharina Eisenblut (31), bekannt aus der Castingshow DSDS, hat auf Instagram eine emotionale Nachricht mit ihren Followern geteilt. Die Sängerin, die zuletzt 2021 in der TV-Show zu sehen war, wollte nach einer Pause wieder musizieren und in der Branche Fuß fassen, weshalb sie sich mit einem Musikproduzenten traf. Doch der erste Versuch scheiterte, wie sie nun berichtet. "Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, endlich wieder das zu tun, was ich liebe, aber der Weg dahin ist steiniger, als ich dachte", schrieb sie in ihrem Beitrag.

In ihrem Post gab Katharina einen Einblick in die Schattenseiten des Showgeschäfts und beschrieb es als "kalt, respektlos und menschlich entwürdigend". Offen schilderte sie ihre Enttäuschung darüber, dass die Optik für ihren Erfolg mehr Gewicht zu haben scheint als ihre Stimme. "Als wäre meine Stimme nicht das Entscheidende, sondern mein Körper, mein Look, mein Lächeln zur richtigen Zeit", verriet sie niedergeschlagen. Dennoch zeigte sie sich kämpferisch: "Ich habe mir geschworen: Ich gebe nicht auf. [...] Es geht auch anders. Ehrlicher. Wahrhaftiger. Und mit ganz viel Herz." Ihre Offenheit und ihr Wunsch, diesen steinigen Weg mit ihren Fans zu teilen, beeindruckten viele ihrer Follower.

Schon vor dem wichtigen Termin hatte Katharina auf Instagram zugegeben, dass sie sich vor dem Urteil des Produzenten fürchte. "Am meisten Angst habe ich davor, dass er mir sagt, dass ich zu dick oder zu klein oder zu alt bin oder stimmlich nicht stark genug", gab die Sängerin ehrlich preis. Besonders solche Kritik treffe sie immer wieder tief. Trotz aller Zweifel betonte sie, dass sie und ihr Partner Dominic stolz auf ihren gemeinsam geschriebenen Song seien und sich auf das Vorsingen vorbereiteten.

