Guter Freund (†53) von Prinz William stirbt nach Bienenstich

Ein enger Freund von Prinz William (42) ist auf tragische Weise bei einem Polospiel in England ums Leben gekommen. Sunjay Kapur, ein 53-jähriger indischer Milliardär und Vorsitzender des internationalen Automobilzulieferers Sona Comstar, brach während des Matches zusammen, berichtet unter anderem Mirror. Er soll Berichten zufolge eine Biene verschluckt und eine schwere allergische Reaktion erlitten haben. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dies einen Herzstillstand ausgelöst habe. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag und hat sowohl in Großbritannien als auch in den indischen Elitekreisen für großes Entsetzen gesorgt.

Sunjay Kapur war ein bekannter Name in der internationalen Polo-Szene, insbesondere in den elitären Zirkeln Großbritanniens, und pflegte engen Kontakt zu Prinz William und anderen hochrangigen Spielern. Neben seinen sportlichen Aktivitäten war Sunjay ein erfolgreicher Geschäftsmann mit globalem Einfluss, dessen Engagement primär die Elektromobilität prägte. Privat sorgte er in der Vergangenheit ebenfalls für Schlagzeilen: Er war mit der Bollywood-Schauspielerin Karisma Kapoor verheiratet, doch die Beziehung endete in einer sehr öffentlichen und schwierigen Trennung. Seine aktuelle Ehefrau Priya Sachdev, eine ehemalige Modeunternehmerin, und seine beiden Kinder trauern nun um ihn.

Polo ist für Prinz William eine langjährige Leidenschaft und eine Möglichkeit, sich von den offiziellen royalen Verpflichtungen zurückzuziehen. Solche Spiele sind für ihn nicht nur sportlicher Ausgleich, sondern auch Gelegenheiten, Freundschaften zu pflegen. Neben seinen privaten Interessen widmet sich Prinz William weiterhin neuen Aufgaben und repräsentiert das Königshaus in verschiedenen Bereichen. Zuletzt übernahm er die ehrenvolle Rolle des Colonel-in-Chief des Army Air Corps, eine Position, die zuvor von seinem Vater König Charles III. innegehabt wurde.

Instagram / priyasachdevkapur Sunjay Kapur und seine Frau, 2021

Getty Images Prinz William bei einem Polospiel im Juli 2022

