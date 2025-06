Nach Nikola-Trennung: Kim Virginia muss vermutlich umziehen

Eigentlich wollten Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) schon bald in ihr Traumhaus ziehen. Da die Realitystars jedoch seit wenigen Wochen getrennte Wege gehen, ist dies nicht länger der Plan. Wie es scheint, kann die Beauty & The Nerd-Bekanntheit jedoch auch nicht in ihrem Zuhause in Dubai bleiben. "Ich hoffe immer noch, dass ich in dieser Wohnung bleiben kann, weil die war schon gekündigt, [...] aber jetzt hat sich ja einiges in meinem Privatleben geändert", berichtet sie in ihrer Instagram-Story.

Es sei zwar noch nicht zu 100 Prozent sicher, dass sie ihre Bleibe verlassen muss, die Wahrscheinlichkeit sei jedoch sehr hoch. "Ich packe jetzt einfach ein wenig, damit ich im schlimmsten Fall nicht ratlos dastehe", erzählt Kim und ergänzt: "Richtig viel kann ich leider selbst noch nicht sagen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich die Kündigung hier rückgängig machen kann oder rausgeschmissen werde." Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin wolle ihren Followern aber ein Update geben, sobald sie "selber einen Durchblick" habe.

Anfang Mai war noch alles gut zwischen der 30-Jährigen und dem Vater ihres ungeborenen Babys. Zu diesem Zeitpunkt berichteten sie voller Vorfreude, ein Eigenheim gefunden zu haben, das voll und ganz ihren Vorstellungen entspricht – auch wenn es wohl nur eine Übergangslösung darstellte. "Wir brauchen für die Zeit ein Haus. [...] Wir haben jetzt ein Häuschen mit Garten – es ist wirklich so süß", erzählte die Ex-Bachelor-Lady im Netz. Dieser Traum ist nun aber geplatzt – und Kim und Nikola brauchen beide eine neue Wohnung.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

