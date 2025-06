Gleitgel und Co.: Zeuge verrät mehr zur Razzia bei P. Diddy

Der Prozess gegen Sean Combs, vor allem bekannt unter dem Namen P. Diddy (55), sorgt weiterhin für schockierende Einblicke. Am 23. Verhandlungstag sagte Andre LaMon, ein Spezialagent der Homeland Security Investigations, vor Gericht aus. Er berichtete von einer Razzia, die im März 2024 in Diddys Anwesen in Los Angeles durchgeführt wurde. Die Beamten hätten dabei eine ungewöhnlich große Menge an bestimmten Gegenständen sichergestellt – darunter 200 Flaschen Babyöl und 900 Flaschen Astroglide, ein bekanntes Gleitmittel. Ebenfalls fanden die Ermittler in seinem Anwesen diverse Munition, darunter Magazine mit sogenannten "green-tip"-Patronen, die als panzerbrechend gelten. Diddys Anwesen auf Star Island in Miami wurde zur selben Zeit durchsucht.

Zu den weiteren Funden zählten ein Safe mit Diddys Reisepass, Damenunterwäsche, eine Tüte mit "Substanzen" und eine Waffe, deren Seriennummer entfernt worden war – ein schwerwiegender Verstoß gegen geltende Gesetze. Laut dem Ermittler handelte es sich bei dem Anwesen in Los Angeles um ein weitläufiges Grundstück mit mehreren Gebäuden, darunter ein Tonstudio und eine Sauna, die ebenfalls durchsucht wurden. Welche Bedeutung die sichergestellten Gegenstände für den Prozess haben, wird aktuell noch geprüft.

Bereits zuvor waren im Prozess auch pikante Einblicke aus dem Privatleben des Musikstars an die Öffentlichkeit gelangt. Besonders die Aussage von Ex-Partnerin Jane sorgte für Aufsehen. Sie schilderte vor Gericht, dass Diddy heimlich sexuelles Interesse an Männern gehabt habe, dieses jedoch aus Scham nie offen auslebte. Stattdessen habe er Jane genötigt, sich vor seinen Augen mit anderen Männern einzulassen – obwohl sie das selbst nie gewollt habe. Sie sei nur auf seine Wünsche eingegangen, weil er ihr gedroht habe, ansonsten die finanzielle Unterstützung zu entziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige