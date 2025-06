Diddy nutzte wohl Honig bei "Freak-Offs" für Luststeigerung

Während P. Diddys (55) Gerichtsprozess kommen immer mehr Details ans Licht. Während schon bekannt war, dass bei den sogenannten "Freak-Off"-Partys des Rappers immer eine Menge Babyöl griffbereit gewesen war, sagt sein ehemaliger Assistent nun aus, dass es einen weiteren unverzichtbaren Bestandteil gab. Laut Jonathan Perez, der von Dezember 2021 bis zu Diddys Verhaftung im September 2024 für den Musiker arbeitete, war er dafür zuständig, dass immer ausreichend Honig vor Ort war. Einem Bericht von TMZ zufolge erklärt er, dass dieser wohl dafür sorge, die Libido eines Mannes zu steigern – weshalb er das Nahrungsmittel in den Räumen bereitstellen musste.

Darüber hinaus beschreibt Jonathan im Detail die Vorbereitung der sogenannten "King Nights". Er habe sicherstellen müssen, dass Diddy alles hatte, was er für zwölf bis 24 Stunden brauchte: Lebensmittel, Alkohol, Musik, Kondome, Gleitgel und die passende rote Beleuchtung. Zudem habe er für die Nächte auch Outfits und andere Artikel in Erwachsenenläden besorgen müssen – bezahlt aus Unternehmensgeldern oder Bargeld, das er von dem Sicherheitsteam des "Finna Get Loose"-Interpreten erhielt. Auch das Reinigen der Räume zählte zu seinem Aufgabenbereich. Hierbei habe er verschmutzte Bettwäsche, Handtücher und Öle entfernen müssen, um zu garantieren, dass keine Gegenstände zurückgelassen wurden.

Der Prozess gegen den 55-Jährigen sorgt bereits seit einigen Wochen für Aufsehen. So wurde kürzlich noch einmal deutlich, dass bei einer Razzia auf seinen Anwesen zahlreiche Gegenstände sichergestellt worden waren – darunter 200 Flaschen Babyöl und 900 Flaschen Astroglide, ein bekanntes Gleitmittel. Neben diesen Funden wurde auch Munition entdeckt, was weitere Fragen über das Privatleben des einstigen Hip-Hop-Moguls aufwarf. Obendrein erregte ein Promi-Besuch Aufmerksamkeit. Rapper Kanye West (48) zeigte sich kurzzeitig im Gerichtssaal, um Diddys Sohn Christian (27) seine Unterstützung zu signalisieren.

Getty Images P. Diddy im Juli 2023

Getty Images P. Diddy, Rapper