Superselten: Helena Bonham Carter posiert mit Tochter Nell

Am Abend des 11. Juni 2025 erlebte Helena Bonham Carter (59) einen besonderen Moment mit ihrer Tochter Nell in London. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Sweeney Todd", begleitete ihre 17-jährige Tochter zur Royal Academy Summer Exhibition Preview Party – ein sehr seltenes öffentliches Auftreten der beiden. Auf dem roten Teppich posierten Mutter und Tochter Seite an Seite. Während Helena in einem schwarzen Blumenkleid mit Sonnenbrille, schwarzer Tasche und passenden Schuhen erschien, zeigte sich Nell in einem rosafarbenen Kleid und trug dazu eine weiße Handtasche.

Helena teilt sich ihre Tochter Nell und Sohn Billy-Ray mit ihrem Ex-Partner Tim Burton (66). Das Paar trennte sich 2014 einvernehmlich und teilt seitdem das Sorgerecht für die beiden Kinder. Die Schauspielerin sprach oft über die Herausforderungen der gemeinsamen Erziehung nach der Trennung. In einem Interview mit The Guardian erklärte sie, dass es für sie anfangs schwer war, die Kinder nicht ständig um sich zu haben. Mit der Zeit habe sie aber erkannt, auch die Vorteile in dieser neuen Realität zu sehen. "Die Grausamkeit einer Scheidung ist unglaublich, aber irgendwann denkt man: 'Oh, ich habe diese Woche frei!'", sagte sie einst mit einem Lächeln.

Neben ihrer Rolle als Mutter hat Helena in Interviews ehrlich über das Älterwerden und die körperlichen Veränderungen gesprochen. Während sie selbst die Wechseljahre durchlebte, befand sich ihre Tochter zeitgleich in der Pubertät – eine Doppelbelastung, die sie als "interessante Herausforderung" bezeichnete. Sie verriet gegenüber der Sunday Times, dass diese gemeinsamen Veränderungen eine besondere Dynamik in ihrem Verhältnis geschaffen haben. Helena, die einst darüber sprach, wie anspruchsvoll das Muttersein im Vergleich zur Schauspielerei sei, widmete sich nach Nells Geburt bewusst ihrer Erziehungsrolle, nahm sogar Erziehungsratgeberkurse und lernte: "Es ist nicht meine Aufgabe, alles zu wissen. Was für eine Erleichterung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nell Burton, Tim Burton und Billy-Ray Burton, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, Februar 2012

Anzeige Anzeige