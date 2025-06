Nach Gewichtsverlust: Serena Williams posiert im Badeanzug

Serena Williams (43) hat mit ihren neuesten Instagram-Bildern der Sommersaison einen stylishen Startschuss gegeben. Die Tennisikone präsentierte dabei nicht nur ihren durchtrainierten Körper in einem maritimen Einteiler mit tiefem Ausschnitt und Rückenkreuz-Riemen, sondern posierte vor der Kulisse eines malerischen blauen Sees. Mit einem Lächeln und einer tänzerischen Pose steckte sie ihre Fans mit ihrer positiven Energie an. "Die Schule ist vorbei... Es ist Sommer und Badeanzug-Saison... Ich hoffe, ihr seid bereit!", kommentierte Serena die Bilder in ihrem Post. Ihre blonde Lockenpracht trug sie dabei in einem eleganten, zurückgebundenen Look und setzte mit zartem Make-up glamouröse Akzente.

Die neuen Schnappschüsse markieren einen weiteren Meilenstein in Serenas Rückkehr zu ihrem Fitnessziel, das sie offiziell im Dezember 2024 erreicht hatte. Nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter Adira River (1) im August 2023 dokumentierte die 43-Jährige ihren Weg zurück zur alten Form – inklusive eines besonderen Moments, als sie endlich wieder in einen lang gehegten Lieblingsrock passte. Ihre Community zeigte schon damals Begeisterung und bewunderte Serenas Fortschritte. Bereits im Februar beeindruckte sie mit einem weiteren Badeanzug-Shooting im neon-schimmernden Leo-Print. Regelmäßige Einblicke in ihr Leben begeistern weiterhin Millionen Fans weltweit.

Abseits des Fitness- und Fashion-Olymps glänzt Serena Williams auch bei hochkarätigen Events. Ob sie bei der 150-jährigen Jubiläumsfeier von Audemars Piguet in einer wilden Leoparden-Look-Robe auftrat oder beim diesjährigen Met Gala-Motto mit einer majestätischen Robe von Moncler staunte – Serena bleibt ein Stilvorbild. Die zweifache Mutter genießt es, ihre modischen Statements mit einem Augenzwinkern zu kommentieren, denn wie sie selbst auf Instagram schrieb: "Für jeden Dandy gibt es ein Kleid." Zwischen Fashion, Familie und Fitness bleibt sie ein echtes Multitalent.

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Alexis Ohanian mit ihren Töchtern Alexis Olympia Ohanian Jr. und Adira

Getty Images Serena Williams bei der Met Gala 2025

