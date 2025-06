Wegen Gesundheit: Frank Zander meidet große Auftritte

Kultsänger Frank Zander (83) hat beschlossen, sich von großen Bühnenauftritten zurückzuziehen. Nach einer beängstigenden Krankheitsdiagnose Ende 2023 und einer darauf folgenden Operation zog er die Reißleine und kündigte an, künftig auf große Shows verzichten zu wollen. Der "Hier kommt Kurt"-Interpret erklärt in einem Interview mit Die Aktuelle: "Ich mache keine großen Auftritte mehr. Das bekommt mir gut!" Zwar gehe es ihm inzwischen besser, doch ein "leichter Linksdrall" erinnere ihn weiterhin an die schwere Zeit.

Die gesundheitlichen Probleme des Schlagerstars begannen mit der Diagnose eines Hydrozephalus, auch bekannt als "Wasserkopf". Diese Erkrankung führte dazu, dass sich Flüssigkeit im Gehirn ansammelte und gefährlichen Druck verursachte. Dank der schnellen Reaktion von Franks Hausärztin, die eine umgehende Einlieferung ins Krankenhaus veranlasste, konnte Schlimmeres verhindert werden. Mehrere Behandlungen in den darauffolgenden Wochen halfen, sein Leben zu stabilisieren. Eine vollständige Genesung ist jedoch nicht möglich, was Frank dazu brachte, sich von der vollen Strahlkraft des Rampenlichts zu verabschieden.

Ganz von der Öffentlichkeit will Frank jedoch nicht verschwinden. Statt auf der Bühne begeistert der Schlagersänger seine Fans jetzt auf andere Weise: Mit gleich drei Imbissbuden in Berlin hat er seinem Leben eine neue Richtung gegeben. "Mit Herzblut" kümmert er sich dort um das Geschäft und zeigt damit, dass er weiterhin aktiv und leidenschaftlich bei der Sache bleibt.

Nicole Kubelka / Future Image Frank Zander im August 2022

Instagram / frankzander_berlin Frank Zander im Krankenhaus, Dezember 2023

