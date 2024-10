Frank Zander gründet Stiftung für bedürftige Menschen

Schlagersänger Frank Zander (82) hat gemeinsam mit der Caritas Berlin die "Frank Zander Stiftung" ins Leben gerufen. So will er bedürftigen und obdachlosen Menschen auch über sein Ableben hinaus helfen können. Der Musiker ist bekannt für sein soziales Engagement und möchte mit dieser Aktion sein Lebenswerk dauerhaft fortführen. "Eigentlich wollte ich keine Stiftung gründen, das klang für mich immer ziemlich bürokratisch und kompliziert. Aber als mich die Caritas gefragt hat, ob wir gemeinsam eine Stiftung ins Leben rufen wollen, da hat alles Sinn gemacht", erklärt der 82-Jährige laut Schlager.de. Bereits seit 1995 organisiert Frank gemeinsam mit seiner Familie das alljährliche Gänseessen für obdachlose Menschen und Bedürftige in Berlin.

Neben der traditionellen Weihnachtsfeier unterstützt der Schlagersänger zahlreiche soziale Projekte und setzt sich unermüdlich für Menschen in Not ein. Im letzten Jahr konnte er krankheitsbedingt nicht an seiner eigenen Veranstaltung teilnehmen: Er musste nach einer Covid-Infektion am Kopf operiert werden, da ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit vorlag. Doch in diesem Jahr soll die Feier am 21. Dezember mit ihm stattfinden – und zwar bereits zum 30. Mal! Nur in Zeiten der Corona-Pandemie musste das große Essen ausfallen. Dafür verteilte Frank aber damals die Gerichte aus einem Foodtruck und zeigte so, wie wichtig ihm die Unterstützung der Bedürftigen ist. "Für immer werde ich nicht leben, aber die Idee und der Gedanke sollen ewig am Leben bleiben", betonte der Musiker. Er weiß, dass viele Menschen ihm und seiner Familie vertrauen, und dieses Vertrauen möchte er auch in Zukunft erhalten.

Mitte der 1970er begann Frank Zander seine Karriere als Sänger und Entertainer und wurde mit Hits wie "Hier kommt Kurt" berühmt. Doch er ist nicht nur für seine Musik, sondern darüber hinaus auch für sein großes Herz und sein soziales Engagement bekannt. Der Popmusiker lebt auf Ibiza sowie in Berlin-Charlottenburg – und fühlt sich noch immer tief verwurzelt mit seiner Geburtsstadt. Seine Leidenschaft gilt daher seit vielen Jahren der Unterstützung von Bedürftigen vor Ort. "Wir wollen auch in Zukunft da sein für diejenigen, die unsere Hilfe brauchen", betont Frank.

Getty Images Frank Zander, 2007

Getty Images Frank Zander, 2005

