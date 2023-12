Frank Zander muss auf Obdachlosen-Weihnachtsfeier verzichten

Frank Zander (81) muss wohl etwas zurückstecken. In der vergangenen Woche wurde der "Ich trink’ auf dein Wohl, Marie"-Interpret wegen erhöhter Entzündungswerte per Rettungswagen in die Berliner Charité gebracht. Mittlerweile ist er wieder entlassen und auf dem Weg der Genesung. Auf eines muss er jedoch aus gesundheitlichen Gründen trotzdem verzichten: Frank Zander ist noch zu schwach für seine Weihnachtsfeier für Obdachlose!

"Wir mussten auf den Rat der Ärzte achten, denn die Gesundheit geht vor", verkündet sein Sohn nun der Deutschen Presse-Agentur. Der Kultsänger habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber: "Er ist einfach noch zu schwach auf den Beinen." Ins Wasser fallen muss die Veranstaltung jedoch trotzdem nicht. Sein Sohn und sein Enkel übernehmen die Leitung des wohltätigen Dinners: "Es ist und bleibt eine Familienfeier aus vollem Herzen."

Sobald Frank wieder fit ist, wird er wohl jede Menge Zeit für sein gemeinnütziges Engagement haben. Der Musiker verkündete im vergangenen Sommer das Ende seiner Karriere. Er verriet, er wolle sich auf seine Ausstellungen und die Obdachlosenhilfe konzentrieren: "Für die will ich, solange es meine Kraft erlaubt, da sein."

Getty Images Frank Zander, Musiker

Nicole Kubelka / Future Image Frank Zander im August 2022

Getty Images Frank Zander bei der Verleihung der Goldenen Henne in Berlin, 2005

