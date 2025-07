Alice Evans fordert mehr Unterhalt von Ex-Mann Ioan Gruffudd

Alice Evans (53) hat sich erneut an das Gericht gewandt, um von ihrem Ex-Mann Ioan Gruffudd (51) eine Erhöhung der Unterhaltszahlungen zu fordern. Der Schauspieler, bekannt aus "Fantastic Four", zahlt derzeit monatlich knapp 4.000 Euro – 2.500 Euro als Kindesunterhalt für die zwei Töchter Ella (15) und Elsie (11) sowie circa 1.500 Euro für Alice. Dabei betont die Schauspielerin, dass diese Summe nicht ausreiche, um die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Familie zu decken. Im Zusammenhang mit einem Gerichtstermin am Mittwoch in Los Angeles erklärte Alice in schriftlichen Unterlagen, dass sie und ihre Töchter aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ihre Wohnung verloren hätten, berichtet die Daily Mail. Zwischenzeitlich soll Alice sogar eine GoFundMe-Kampagne gestartet haben, um Spenden zu sammeln. Dabei sollen 16.800 Euro zusammengekommen sein.

Laut Alice' Angaben sei ihr Einkommen unzureichend, während Ioan mit neuer Familie und einer Hochzeit im April ein luxuriöses Leben führe. Er wehrt sich jedoch gegen die Vorwürfe und behauptet, sie habe bewusst die Miete nicht gezahlt, um ihre Darstellung der Mittellosigkeit zu untermauern. Zudem wirft Ioan ihr vor, die Kinder beeinflusst zu haben, um Dringlichkeitsnachrichten an ihn zu senden – ein Vorwurf, den Alice vehement zurückweist. Parallel dazu wird Ioan im kommenden Monat versuchen, ein bestehendes Kontaktverbot, das er 2022 gegen Alice erwirkte, zu verlängern. Seine aktuelle Frau Bianca Wallace will dabei ebenfalls aussagen.

Alice und Ioan lernten sich vor über 20 Jahren bei den Dreharbeiten zu "102 Dalmatiner" kennen und heirateten 2007. Ihre Trennung im Jahr 2021 entwickelte sich schnell zu einem öffentlichen und juristischen Streit. Alice warf ihrem Ex-Mann öffentlich mittels sozialer Medien diverse Fehltritte vor, während er ihr Belästigung und Rufschädigung vorwirft. Der Konflikt hat die Beziehung der Familie schwer belastet, während beide Seiten immer wieder neue Vorwürfe erheben, was die Spannungen weiter verschärft.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im April 2013

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Jason Mendez / Getty Images, Getty Images Collage: Bianca Wallace mit Ioan Gruffudd und Alice Evans