Ioan Gruffudd & Bianca Wallace sind offiziell Mann und Frau

Ioan Gruffudd (51) und Bianca Wallace haben sich das Jawort gegeben! Die beiden Schauspieler verkündeten ihren überraschenden Eheschluss am Freitag in einem gemeinsamen Instagram-Post. Das Paar teilte ein gefühlvolles Video, in dem sich Ioan und Bianca eng umschlungen, küssend und mit einem Glas Champagner in der Hand vor einer malerischen Ozeankulisse zeigen. Unterlegt war der Clip mit dem romantischen Song "Past Lives" von Martin Arteta. Im Text zum Video verrieten die Frischvermählten: "Mr & Mrs Gruffudd. Heirat jetzt, Hochzeit später." Sie haben also jetzt offiziell ihre Ehe geschlossen, gefeiert wird aber offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Das private Liebesglück der beiden zieht sich schon länger durch die sozialen Medien. Bereits im Januar 2024 machten der "Fantastic Four"-Star und die "Bloodline"-Bekanntheit ihre Verlobung via Instagram öffentlich – mit den Worten: "Das Wertvollste ist passiert." Auf dem dazugehörigen Foto hält Bianca stolz ihren Smaragd-Diamanten-Ring in die Kamera, während Ioan sie ganz verliebt im Arm hält. Ihre Beziehung hatten die beiden im Oktober 2021 erstmals auf Instagram publik gemacht, als Ioan ein gemeinsames Bild postete.

Für Ioan ist es bereits die zweite Ehe: Zuvor war er mit Alice Evans (53) verheiratet, von der er sich 2021 nach 14 gemeinsamen Jahren trennte. Die Trennung verlief jedoch alles andere als harmonisch. Die zwei gemeinsamen Töchter, Ella und Elsie, sind nämlich immer wieder Streitthema bei den Ex-Partnern. Laut Alice erhalte sie von dem Schauspieler keine finanzielle Unterstützung für die Kinder. Ioan hingegen kreidet an, seine Töchter nicht genügend sehen zu dürfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im April 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige