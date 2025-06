Ioan Gruffudds Ex soll einstweilige Verfügung verletzt haben

Ioan Gruffudd (51) und seine Ex-Frau Alice Evans (53) befinden sich weiterhin in einem erbitterten Rechtsstreit. Aktuell wirft der Schauspieler seiner Ex vor, eine bestehende einstweilige Verfügung gegen sie unzählige Male verletzt zu haben – angeblich 5.000-mal in den letzten drei Jahren. Unter anderem soll Alice ihn und seine zweite Ehefrau Bianca Wallace, mit der Ioan derzeit ein Kind erwartet, in den sozialen Medien belästigt haben, berichtet Daily Mail. Bei einer Anhörung im August möchte der "Fantastic Four"-Star die Verfügung, die derzeit bis 2025 gültig ist, auf unbestimmte Zeit verlängern lassen.

Zusätzlich stehen sich die beiden Ex-Partner in einem zweiten Verfahren gegenüber, das sich mit Unterhaltszahlungen befasst. Laut Alice habe Ioan sie und die gemeinsamen Töchter Ella und Elsie lange Zeit finanziell nicht unterstützt. Ihr zufolge beträgt der aktuelle Unterhalt 3.910 Euro monatlich, was jedoch nicht ausreiche, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Die Schauspielerin habe inzwischen sogar ein Crowdfunding gestartet, um einen anstehenden Umzug finanzieren zu können, nachdem ihr die Kündigung der Wohnung drohte. Ioan erklärte, ihre Forderungen seien übertrieben und basierten auf falschen Angaben, was Alice wiederum vehement zurückweist.

Die Spannungen zwischen den früheren Eheleuten bestehen seit ihrer Scheidung im Jahr 2021. Alice hatte damals erklärt, die Trennung kam für sie überraschend, insbesondere angesichts seiner schnellen neuen Beziehung mit Bianca, die er wenig später öffentlich machte. Die 2007 in Mexiko geschlossene Ehe der beiden war zuvor von Höhen und Tiefen geprägt. Während Ioan sich auf seine Karriere konzentrierte und in Blockbustern wie "Fantastic Four" mitwirkte, widmete sich Alice vor allem der gemeinsamen Familie. Die Geschichte der vergangenen Jahre zeugt von einer zerbrochenen Beziehung, die immer wieder von Vorwürfen und Anschuldigungen überschattet wurde.

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans im Juni 2018

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd bei den Britannia Awards in Beverly Hills im November 2012

