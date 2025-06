Ioan Gruffudds Baby-News: Ex Alice Evans soll sauer sein

Zum Vatertag am vergangenen Sonntag hatte Ioan Gruffudd (51) besonders süße Neuigkeiten: Der Schauspieler und seine Frau Bianca Wallace werden zum ersten Mal Eltern. Während die Fans sich mit dem Paar freuen, ist eine gar nicht begeistert: Ioans Ex Alice Evans (53). "Alice wird absolut wütend sein. Sie hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie mittellos ist, wenn sie sich um die beiden Kinder kümmert, also ist es ein echter Schlag in die Magengrube, wenn er ihr unter die Nase reibt, wie gut es ihm geht", meint ein Insider gegenüber The Sun. Alice und Ioan haben zwei gemeinsame Töchter und streiten seit ihrer Scheidung 2023 um das Sorgerecht. Auch Unterhalt und finanzielle Unterstützung sind noch große Streitpunkte.

Das Ehe-Aus traf damals vor allem Alice hart und sie betonte schon vorher, dass sie nach der Trennung ohne Rücklagen zurückgelassen wurde. Ihren Schmerz kommunizierte die Schauspielerin ganz offen mit ihren Fans im Netz. Bereits einige Jahre vor der endgültigen Scheidung erzählte sie ihrer Community, dass sie "verzweifelt" um die Ehe kämpfe, aber nicht glaube, dass Ioan zurückkommen werde. Schließlich machten Alice und ihr Ex ihre gescheiterte Beziehung in einem Instagram-Post offiziell: "Wie ihr euch vorstellen könnt, ist dies eine unglaublich schwierige Zeit für unsere Familie, und wir werden uns weiterhin für unsere Kinder einsetzen."

Neues Glück fand Ioan in seiner Bianca. Die beiden sind seit Oktober 2021 offiziell ein Paar – also knapp zwei Jahre, bevor seine Scheidung von Alice finalisiert wurde. Im April heiratete der gebürtige Waliser schließlich seine Bianca, und nun können die beiden das nächste Kapitel aufschlagen. Mit einem Schwarz-Weiß-Foto teilen sie ihre Baby-News mit den Fans. "Baby Gruffudd zeigt sich, um Hallo zu sagen", schrieb das Ehepaar glücklich unter den Post, auf dem Biancas Babybauch schon gut zu erkennen war. Neben den begeisterten Fans konnte auch ihre Schwester Chanel ihre Freude nicht verbergen und kommentierte stolz: "Ich werde Tante!"

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace, Juni 2024

