Ioan Gruffudd und Bianca Wallace turteln im Liebesurlaub

Bianca Wallace und Ioan Gruffudd (51) genießen aktuell eine romantische Auszeit auf Fitzroy Island in Australien. Die Schauspielerin teilt auf Instagram mehrere Urlaubsbilder des Paares, das den Jahreswechsel gemeinsam mit Biancas Familie am Strand verbringt. Auf den Fotos wirken die beiden wie frisch verliebt. Ioan, bekannt aus "Fantastic Four", zeigt sich in einem stilvollen schwarzen Hemd mit Blumenmuster, während Bianca in einem goldenen Kleid sowie später in einem Bikini beeindruckt. "Diese Energie nehmen wir mit ins Jahr 2025. Frohes Neues Jahr!", schreibt sie zu dem Schnappschuss.

Das gemeinsame Glück des Paares steht jedoch im Schatten eines anhaltenden Rechtsstreits mit Ioans Ex-Frau Alice Evans (53). Trotz ihrer Scheidung im vergangenen Jahr sind Ioan und Alice in langwierige Auseinandersetzungen über Unterhalt, das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter und Anschuldigungen gegenseitigen Fehlverhaltens verwickelt. Zuletzt bezichtigte Alice ihren Ex-Mann und seine Anwältin, sie öffentlich zu diffamieren. Für Februar 2025 wurde ein neuer Gerichstermin angesetzt, bei dem Bianca sogar als Zeugin auftreten soll.

Ioan und Alice trennten sich im Januar 2021. Am 1. März 2021 reichte Ioan die Scheidung ein. Sieben Monate später machte der "Fantastic Four"-Schauspieler seine Beziehung zu Bianca Wallace öffentlich. Im Februar 2022 stellte Ioan eine einstweilige Verfügung gegen seine Ex-Frau, in der er behauptete, sie habe ihm gedroht, seine Karriere zu zerstören. Während Ioan und Bianca an der malerischen australischen Küste ihre Zeit genießen, lässt sich von den Strapazen der Vergangenheit nichts erahnen. Es scheint ganz so, als ob das Paar fest entschlossen ist, im neuen Jahr gemeinsam ein neues und glückliches Kapitel aufzuschlagen.

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Mai 2024

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd, Schauspieler

