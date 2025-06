Scheidungskrieg: Alice Evans ist dank Fans nicht obdachlos

Alice Evans (53) hat in einem emotionalen Update auf Instagram mitgeteilt, dass sie und ihre beiden Töchter, Ella und Elsie, vorerst sicher und mit einem Dach über dem Kopf sind. Nach ihrer Trennung von Ioan Gruffudd (51) hatte die Schauspielerin zuletzt von finanziellen Schwierigkeiten berichtet, die sie und ihre Familie an den Rand der Obdachlosigkeit brachten. Dank der Unterstützung ihrer Fans, die über eine GoFundMe-Kampagne rund 16.800 Euro gesammelt haben, konnte sie ihren Auszug organisieren und ihre Möbel in Sicherheit bringen. "Wir hätten das niemals ohne eure unglaubliche Liebe und Großzügigkeit geschafft", schrieb Alice in bewegenden Worten an ihre Unterstützer.

Die 53-Jährige erklärte, sie habe sich zutiefst geschämt, ihre Fans um Hilfe bitten zu müssen, sah aber keinen anderen Ausweg. Die Spenden ermöglichten es ihr, die Mietkaution für ein neues Zuhause aufzubringen und den Umzug zu finanzieren. Dennoch ist ihre Situation weiterhin angespannt, und sie sucht nach einer längerfristigen Lösung für sich und ihre Kinder. Alice betonte, wie dankbar sie für die Solidarität sei und versprach, ihre Unterstützer über den weiteren Verlauf auf dem Laufenden zu halten. Hintergrund ihrer finanziellen Schwierigkeiten ist der andauernde Scheidungsstreit mit ihrem Ex-Mann Ioan, der eigenen Angaben nach deutlich komfortabler lebt und eine neue Ehe eingegangen ist.

Alice und Ioan hatten sich vor über 20 Jahren bei den Dreharbeiten zu "102 Dalmatiner" kennengelernt und waren bis 2021 ein Paar. Die Scheidung, die 2023 rechtskräftig wurde, endete in einem bitteren Rosenkrieg, der noch immer nicht abgeschlossen ist. Während Ioan seine Ex-Frau beschuldigt, ihn und seine neue Partnerin belästigt zu haben, hebt Alice immer wieder ihren Kampf ums finanzielle Überleben hervor. Sie erklärte, dass sich vor allem die Unterhaltszahlungen als unzureichend herausgestellt hätten, um ihren Alltag zu bewältigen. Dass nun auch ihre Töchter von der belastenden Situation betroffen sind, wiegt für die Schauspielerin besonders schwer. Laut DailyMail wies Ioan die Vorwürfe seiner Ex ab und sprach von einer Übertreibung ihrer Situation. Sein finanzieller Beitrag sei angemessen und im Einklang mit ihrer gemeinsamen ehelichen Vereinbarung.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im April 2013

