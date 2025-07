Reality-TV ade? So wünscht sich Danni Büchner ihre Zukunft

Daniela Büchner (47) wurde durch ihre Teilnahme an Goodbye Deutschland mit ihrem verstorbenen Ehemann Jens Büchner (✝49) bekannt – seither ist sie aus der Reality-TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Im Promiflash-Interview verrät die fünffache Mutter allerdings, wie sie sich ihr Leben vorstellt, wenn sie eines Tages kein TV mehr macht. "Ein kleines Café am Meer, bisschen Musik im Hintergrund, ich mach’ den besten Kaffee der Insel, das wär schon was. Einfach ruhiger, weniger Drama", überlegt Danni.

Doch die Fans der Dschungelcamp-Bekanntheit müssen sich vorerst noch keine Sorgen machen, dass sie von Deutschlands Mattscheiben verschwindet. "Aber wer weiß, vielleicht bleibe ich doch noch 'ne Weile im TV", deutet Danni an. Aktuell ist sie in der neuen Staffel von "Diese Büchners" zu sehen, ihrer eigenen Familien-Realityshow. So ganz hat sich Danni noch immer nicht daran gewöhnt, im Fernsehen zu sehen zu sein, wie sie im Gespräch mit Promiflash verrät. "Puh, es ist schon irgendwie komisch. Manchmal denke ich mir: 'Oh Gott, das hast du echt gesagt?' Aber ich stehe dazu. Es zeigt halt einfach, wie es bei uns wirklich ist, mit allem, was dazugehört", lacht sie.

In der neuen Staffel ihrer Show bietet Danni ihren Fans besonders tiefe Einblicke in ihr Leben. Zu sehen ist auch eine bedeutungsvolle Reise in die Türkei, die Heimat ihres ersten Ehemannes Yilmaz Karabas, der schon 2009 an Herzversagen verstarb. "Das war sehr emotional. Ich wollte meinen Großen die Orte zeigen, wo ich mit ihrem Vater, meinem ersten Mann, gelebt habe", schildert die 47-Jährige gegenüber Promiflash.

Die zweite Staffel "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" immer donnerstags ab 10. Juli um 21:15 Uhr auf RTLZWEI und vorab schon bei RTL+ zu sehen!

Getty Images Daniela Büchner im November 2024

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Juli 2025

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Oktober 2024