"Lilo & Stitch"-Hauptdarstellerin Maia erinnert an David (†)

David Bells Tod erschüttert nicht nur Familie und Fans des Schauspielers. Auch Maia Kealoha, die Hauptdarstellerin in "Lilo & Stitch" und ihre Familie trauern um den Verlust des Filmkollegen. In einem Instagram-Post teilt Maias Mutter stellvertretend für die Achtjährige rührende Worte für David. "'Onkel David, heb ein wenig Shave Ice [hawaiianisches Dessert] für mich auf, ja?' – Maia wird es sicher vermissen, dir das zu sagen. Ruhe in Liebe, David", schreibt sie zu einer Reihe von Fotos, die das junge Mädchen gemeinsam mit dem Verstorbenen zeigen.

In einem weiteren Text erklärt Brittney Kealoha den Grund, weshalb ihre Tochter ihren Schauspielkollegen als Onkel bezeichnete: "In Hawaii ist es ein Zeichen des Respekts, jemanden Onkel, Tante oder Oma zu nennen, auch wenn man nicht blutsverwandt ist. David war das für Maia: Er war wie einer ihrer Onkel und behandelte sie wie seine eigene Familie." Es wird deutlich, dass der 57-Jährige ein besonderer Mensch für Maia und ihre Liebsten war. "David, ich bin so stolz auf dich und freue mich über alles, was du in diesem Leben erreicht hast. Du hast auf jeden Fall deine Spuren in der Welt hinterlassen."

Die Nachricht über Davids Tod verbreitete seine Schwester Jalene über Facebook. "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass mein lieber, großzügiger, talentierter, humorvoller, kluger und gut aussehender kleiner Bruder David H.K. Bell heute in die Obhut unseres himmlischen Vaters übergegangen ist", schrieb sie in ihrem Post. Die genauen Umstände seines Todes sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Erst vor wenigen Wochen feierte die Neuverfilmung "Lilo & Stitch" riesengroße Erfolge. Zuvor spielte David in Serien wie "Hawaii Five-0" und "Magnum P.I." kleinere Rollen und arbeitete am Kona Airport, wo er als unverkennbare Stimme des Flughafen-P.A.-Systems bekannt war.

Instagram / alifewebuilt Maia Kealoha, ihre Familie und Maia Kealoha

Instagram / hekili97 David Bell mit einem Stitch-Kuscheltier im März 2025

