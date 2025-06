Mitarbeiter verrät: Bekommt "The Last of Us" fünf Staffeln?

Die Erfolgsserie "The Last of Us" könnte Fans mit einer überraschenden Wendung erfreuen: Statt nur drei oder vier Staffeln könnten womöglich sogar fünf Staffeln produziert werden. Diese Möglichkeit wurde durch ein Statement von Jake Staley, Musikkomponist der Serie, angedeutet. In dem Podcast "Savage Starlight" sagte er: "Es wird mindestens zwei weitere Staffeln geben, keine Frage. Mindestens. Mehr verrate ich dazu nicht." Eine offizielle Ankündigung von HBO, dem Sender hinter der Adaption des Videospielklassikers, steht jedoch bislang noch aus.

Jake Staleys Aussage lässt vermuten, dass hinter den Kulissen bereits an der Entwicklung weiterer Staffeln gearbeitet wird. Dabei bleibt jedoch offen, wie genau die Geschichte auf die zusätzliche Laufzeit angepasst werden könnte. Klar ist bereits, dass die Show den Kern der Videospielvorlage nicht verlassen wird. Die Möglichkeit, die Handlung durch neue Charaktere und Handlungsstränge zu erweitern, könnte jedoch den Fans neue, spannende Perspektiven auf die Postapokalypse liefern. Bis dato beschränkt sich der erzählerische Fokus stark auf die Beziehung zwischen Ellie, gespielt von Bella Ramsey (21), und Joel, gespielt von Pedro Pascal (50).

Im Frühjahr startete jedoch erst einmal die zweite "The Last of Us"-Staffel – und der Auftakt konnte sich sehen lassen. Die Videospielverfilmung wurde schnell zur zweitmeistgesehenen HBO-Premiere des letzten Jahrzehnts. Ganze 5,7 Millionen Zuschauer schauten sich die erste Folge der zweiten Staffel mit Spannung an. Doch im Laufe der Episoden nahm die Begeisterung ab. Das große Finale schauten laut Gamerant "nur" noch 3,7 Millionen Menschen.

Pedro Pascal, Schauspieler

Bella Ramsey und Pedro Pascal im März 2025

"The Last of Us"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel, März 2025