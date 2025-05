"The Last of Us" soll mindestens vier Staffeln bekommen

Die HBO-Serie "The Last of Us" erfreut sich seit ihrer ersten Staffel großer Beliebtheit, doch auch nach zwei Staffeln ist die Geschichte noch lange nicht vollständig erzählt. Showrunner Craig Mazin hat nun überraschende Einblicke in die Zukunftspläne der Serie gegeben. Er erklärte in einem Interview mit Collider, dass die komplexe Handlung der Vorlage mehr Zeit erfordert. "Es gibt keine Möglichkeit, diese Erzählung in drei Staffeln abzuschließen", so Craig. Er deutete an, dass mindestens vier Staffeln benötigt werden, um die Geschichte der Hauptfiguren Ellie und Joel umfassend zu erzählen. Obwohl Staffel zwei mit nur sieben Episoden kürzer ausfällt als die erste Staffel mit neun Folgen, könnten Fans sich laut Serienjunkies.de darauf freuen, dass die dritte Staffel wohl wieder umfangreicher wird.

Die zweite Staffel deckt laut den Machern nur etwa die Hälfte des Videospiels "The Last of Us Part II" ab, was den Bedarf an weiteren Staffeln unterstreicht. Craig Mazin und Neil Druckmann, der Co-Schöpfer der Serie, haben wohl bereits Pläne für die abgeschlossene Erzählung, auch wenn bisher keine offizielle Bestätigung für eine vierte Staffel durch HBO vorliegt. Craig äußerte: "Hoffentlich verdienen wir uns genug, um zurückzukehren und es in einer vierten Staffel abzuschließen." Besonders herausfordernd sei die Verarbeitung zentraler Wendepunkte der Handlung, wie dem emotionalen Ereignis um Joels Schicksal, das Craig als "narrative Atombombe" beschreibt. Dennoch sieht er hierin auch die Chance, sich in Staffel drei neuen Erzählmöglichkeiten zu widmen.

Craig Mazin und Neil Druckmann betonten laut Serienjunkies.de, dass die Serie nicht über die Ereignisse der beiden Spiele hinausgehen wird – es sei denn, ein dritter Teil wird entwickelt. Die Serie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Intensität und Tiefe der Vorlage gewissenhaft zu wahren und dabei dennoch Elemente für das Fernsehen anzupassen. Diese Leidenschaft für Detail und Erzählkunst zeigt, dass die Macher nicht nur das Ende der Geschichte im Blick haben, sondern auch den Weg dorthin mit besonderer Sorgfalt gestalten wollen. Fans dürfen daher gespannt sein, wie die Reise von Ellie und Joel weitergeht und ob es möglicherweise doch irgendwann einen weiteren Teil des Videospiels geben wird, auf dem die Serie basieren könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal und Bella Ramsey im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Bella Ramsey und Pedro Pascal bei der Premiere der zweiten "The Last of Us"-Staffel

Anzeige Anzeige