So bekommt Model Sayana Ranjan Job und Kind unter einen Hut

Sayana Ranjan, die vielen noch als Zweitplatzierte der 2019er-Staffel von Germany's Next Topmodel bekannt ist, jongliert inzwischen geschickt zwischen verschiedenen Rollen: Mutter, Model und Immobilienmaklerin. Im vergangenen Jahr wurde sie zum ersten Mal Mutter und betonte nun bei einem Interview mit Promiflash auf der Ernsting's family Fashion Show, dass ihr Alltag durch ihre vielen Aufgaben keineswegs einfach ist. "Es ist nicht nur das Modeln, sondern auch Immobilienmaklerin plus Mama sein, plus Familie, Ehefrau und zu Hause. Also es ist nicht einfach, aber es hat alles was mit der Organisation zu tun", erklärte sie.

Neben ihrer starken Organisationsfähigkeit betonte die Immobilienmaklerin, wie wichtig Unterstützung ist. Ihre Familie, insbesondere ihre Eltern, seien eine große Hilfe im Alltag. "Wenn ich das nicht hätte, wüsste ich heute auch nicht, wie ich das hinbekommen würde", fügte sie hinzu. Sayana scheint die große Herausforderung, all diese Rollen zu vereinen, mit Bravour zu meistern. Dennoch gibt sie ehrlich zu, dass es ein Balanceakt bleibt, bei dem Teamarbeit in ihrem familiären Umfeld entscheidend ist.

Bereits während ihrer Laufbahn als Model entdeckte Sayana ihre Leidenschaft für Immobilien. Ihr Ehemann, der selbst eine Begeisterung für Immobilien teilt, inspirierte sie dazu, in diesem Bereich tätig zu werden. Die Entscheidung fiel ihr nicht schwer, nachdem sie ihre erste Eigentumswohnung erworben hatte. Seitdem widmet sich der ehemalige TV-Star parallel zu ihren Aufträgen als Model auch erfolgreich dem Immobiliengeschäft. Sayana beweist damit eindrucksvoll, dass sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch in der Geschäftswelt Durchhaltevermögen und Organisationstalent besitzt.

Instagram / sayanaranjan Sayana Ranjan, Model

Instagram / sayanaranjan Sayana Ranjan und ihr Sohn Krish, Mai 2025

Instagram / sayanaranjan Sayana Ranjan und ihr Ehemann Kajenthan, Mai 2025