Ohne Schmerzmittel: So war GNTM-Star Sayanas Ranjans Geburt

Sayana Ranjan erzählt von ihrer Entbindung! Die einstige Germany's Next Topmodel-Bekanntheit wurde vor rund einer Woche zum ersten Mal Mama. Im Promiflash-Interview berichtet sie nun von der Geburt! "Ich habe der Geburt mit großer Vorfreude entgegengefiebert, da ich unseren kleinen Sohn endlich in den Armen halten wollte. Die Geburt selbst war ein schönes, aber auch sehr anstrengendes Erlebnis. Da ich Schmerzmittel weitgehend vermeiden wollte, konnte ich den gesamten Prozess intensiv spüren, was besonders zum Ende hin sehr herausfordernd war", erklärt die Influencerin ehrlich.

Nun will Sayana erst einmal die Kennenlern- und Kuschelzeit mit ihrem Sohn genießen. "Zudem freue ich mich darauf, bald wieder uneingeschränkt alle Speisen genießen zu können und wieder mit dem Sport zu beginnen, was mir in der Schwangerschaft besonders gefehlt hat", gibt die Beauty außerdem zu. Sie freut sich sehr auf die kommende Zeit zu dritt!

Für Sayana und ihren Ehemann Kajenthan Gnanaranjan, den sie im September 2022 geheiratet hat, ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Ihr Sohn trägt den klangvollen Namen Krish, was eine Kurzform für Krishna ist. Dieser Name sei von einem Bollywood-Film inspiriert!

Sayana Ranjan, Model

Sayana Ranjan und Kajenthan Gnanaranjan im März 2024

