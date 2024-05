"Segen": GNTM-Bekanntheit Sayana Ranjan ist Mama geworden!

Es war nun so weit: Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Sayana Ranjan ist Mutter geworden! Das verkündet sie mit einem niedlichen Bild und Text auf Instagram: "Danke, dass du uns als deine Eltern ausgesucht hast. Es ist ein Segen, den wir sehr wertschätzen." Auf dem Schnappschuss halten die frischgebackenen Eltern ihr kleines Wunder im Arm und schauen es total verliebt an. "Deine Mutter zu sein, ist bisher die herzerwärmendste Reise, die ich antreten durfte, und die jeden Moment mit Liebe und Sinn erfüllt", schwärmt die TV-Bekanntheit weiter.

Schon gegenüber Promiflash erklärte die Beauty, dass ihr Kind wahrscheinlich im Mai zur Welt kommen würde. Außerdem gab sie vor wenigen Monaten noch Einblicke in ihre Schwangerschaft: "Ich kämpfe viel mit Müdigkeit und Schlappheit während der Schwangerschaft. Gelegentlich treten auch Sodbrennen und Übelkeit auf." Jetzt hat das Ganze aber ein Ende und endlich können sie ihr Baby kuscheln und richtig kennenlernen.

Im Januar 2024 gab sie bekannt, erstmals Mutter zu werden. Zu dem Zeitpunkt sei sie bereits im siebten Monat gewesen – ihr Glück hielten sie und ihr Ehemann Kajenthan Gnanaranjan also einige Zeit geheim. Jetzt will sie die süßen Neuigkeiten aber mit der ganzen Welt teilen.

Kajenthan Gnanaranjan und Sayana Ranjan

Sayana Ranjan, Model

