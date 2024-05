GNTM-Sayana verrät Geschlecht und Namen ihres ersten Babys!

Sayana Ranjan könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Zusammen mit ihrem Ehemann Kajenthan Gnanaranjan durfte die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Im Interview mit Promiflash verrät die frischgebackene Mama nun, dass sie einen Jungen zur Welt gebracht hat. Dabei plaudert die Beauty auch den Namen ihres kleinen Wonneproppens aus. "Wir haben uns für den Namen Krish entschieden, das ist die kürzere Version von Krishna", schwärmt Sayana und fügt hinzu, dass dieser von dem Bollywood-Film "In guten wie in schweren Tagen" inspiriert sei.

Im Gespräch mit Promiflash gibt Sayana noch weitere Details preis – unter anderem, wie es ihr und dem kleinen Krish nach der Geburt geht. "Uns geht es jetzt wieder gut", betont das Model und macht dabei auch aus Schwierigkeiten kein Geheimnis: "Anfangs war ich tatsächlich noch erschöpft, aber mittlerweile geht es mir schon viel besser."

Bereits seit einigen Jahren gehen Sayana und ihr Partner Kajenthan gemeinsam durchs Leben – und sind seither unzertrennlich! Im Jahr 2022 hatte das Paar den nächsten Schritt gewagt und sich bei einer romantischen Zeremonie das Eheversprechen gegeben. Mitte Mai machte die Geburt ihres ersten Sohnes das Liebesglück der Eheleute schließlich perfekt.

Melsphotography Kajenthan Gnanaranjan und Sayana Ranjan

Instagram / sayanaranjan Sayana Ranjan und Kajenthan Gnanaranjan im März 2024

Wie gefällt euch der Babyname? Total süß! Meinen Geschmack trifft das leider nicht. Ergebnis anzeigen



