Von 132 Kilo: "Die Toten von Salzburg"-Star nahm radikal ab

Erwin Steinhauer (73), bekannt aus der ZDF-Serie "Die Toten von Salzburg", sorgt derzeit mit einer beeindruckenden Veränderung für Aufsehen: Der Schauspieler hat in den vergangenen Monaten massiv an Gewicht verloren und präsentiert sich nun mit einem völlig neuen Look. Im Gespräch mit Die ganze Woche erklärte er, dass er Anfang des Jahres den Entschluss gefasst habe, abzunehmen, und sich dabei an einer speziellen Methode bediente: "Ich habe mir im Februar eine Abnehmspritze gegönnt." Doch das war nicht alles – Erwin betonte, dass auch eine neue Ernährungsweise und eine Umstellung seiner Gewohnheiten dazu beitrugen, dass er deutlich schlanker ist.

Der Schauspieler, der früher bis zu 132 Kilogramm auf die Waage brachte, setzt seitdem auf mehrere wichtige Prinzipien: So hat er nicht nur seine Ernährung komplett umgestellt, sondern auch das sogenannte Intervallfasten in seinen Alltag integriert. Abends isst er frühzeitig, und das Frühstück am nächsten Morgen lässt mindestens 16 Stunden auf sich warten. Zudem vermeidet er Zwischenmahlzeiten und hat sowohl alkoholische Getränke als auch Zucker größtenteils aus seinem Leben verbannt. Das Ziel des 73-Jährigen ist es, sein Wunschgewicht dauerhaft zu halten – ein Vorhaben, das ihm mit dieser disziplinierten Lebensweise bereits seit Monaten gut gelingt.

Erwin hat für seine Fans auch zwischenmenschliche Botschaften. Seine Veränderung zeigt, dass es nie zu spät ist, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Schon vor Jahren hatte sich der Schauspieler entschieden, dem Alkohol abzuschwören – ein Schritt, der ihm nun auch beim Abnehmen geholfen hat. Mit seiner neuen Lebensweise bleibt Erwin nicht nur vor der Kamera aktiv, sondern inspiriert auch andere, ihren Weg zu einem gesünderen Leben zu suchen. Ab und an zeigt Erwin gemeinsam mit seinem Sohn auf Social Media, was er sich seit seiner Ernährungsumstellung zu essen gönnt – seine Fans feiern das.

Instagram / dererwinsteinhauer Erwin Steinhauer, Schauspieler

