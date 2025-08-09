Wieder ganz die Alte? Romina Palm zeigt neue Haarfarbe

Romina Palm (26) war früher durch ihre unverkennbare sattrote Mähne bekannt. Seit einiger Zeit trägt die Influencerin ihr Haar aber blond – doch jetzt überrascht die Influencerin ihre Follower mit einer erneuten Typveränderung: In ihrer Instagram-Story zeigt sich Romina mit rosafarbenen Haaren. "Ja Leute, ich hatte einfach mal ganz spontan Lust auf eine kleine Typveränderung. Oh Gott! Es ist ziemlich ungewohnt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die alte Romina ist wieder zurück. Das ist jetzt nur eine Farbkur, sprich das wäscht sich jetzt von Mal zu Mal immer mehr raus. Es wirkt auch irgendwie von Licht zu Licht unterschiedlich. Also hier sieht es irgendwie orange aus? Im realen Leben sieht es pink aus", erklärt sie ihre neue Haarfarbe, betont aber trotz der verschiedenen Töne: "Aber irgendwie mag ich es."

Was für eine Typveränderung es am Ende werden sollte, entschied die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin tatsächlich superspontan: "Ihr müsst euch vorstellen, ich stand so im Badezimmer und hatte so in der einen Hand die Farbkur und in der anderen Hand ein Bleaching. Und dann dachte ich so: 'Soll ich jetzt meine Haare färben oder habe ich Bock auf gebleachte Augenbrauen?'" Nachdem sie sich dann letztendlich für die neue Frisur entschieden hatte, wurden die Augenbrauen nur gezupft. Romina bezweifelt allerdings, dass sie ihre Haare nun längerfristig in dem Ton lassen wird: "Also ich lasse das jetzt von Mal zu Mal immer mehr rauswaschen, aber [...] irgendwie hatte ich auch Bock, meinen Look so ein bisschen zu verändern."

Ihren Fans gefällt Rominas rosafarbene Haarpracht aber auf jeden Fall. "Diese Farbe ist einfach genau deine Farbe. Das sieht richtig gut aus" oder "Das schaut Hammer aus", schwärmen beispielsweise zwei Userinnen. Ob die frischgebackene Mama in naher Zukunft noch mal auf die knallrote Haarfarbe zurückgreifen wird? Diese Frisur bekam sie damals erstmals bei GNTM von Heidi Klums (52) Friseur-Team verpasst – und allem Anschein nach hatte Romina der Look damals ziemlich gut gefallen, trug sie die Farbe doch über einige Jahre hinweg.

rominapalm Romina Palm, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm im Dezember 2022