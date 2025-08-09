Luxus pur: Villa von Bond-Star Sean Connery zu verkaufen

Die luxuriöse Ferienresidenz von Sean Connery (†90), die "Villa Roc Fleuri", steht zum Verkauf und bietet einen Einblick in das Leben des verstorbenen James-Bond-Stars an der Côte d'Azur. Gelegen oberhalb der Küste von Nizza, bietet das Anwesen einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und die berühmte Promenade des Anglais. Die prächtige Villa im Art-déco-Stil war in den 1970er- und 1980er-Jahren im Besitz des legendären Schauspielers und diente sogar als Schauplatz für den Bond-Film "Sag niemals nie". Wie oe24 nun berichtet, kann das Anwesen für 23,5 Millionen Euro erworben werden – ein Preis, der für den gebotenen Luxus fast als Schnäppchen gelten könnte.

Mit einer Wohnfläche von 1.125 Quadratmetern bietet die "Villa Roc Fleuri" alles, was das Herz begehrt: fünf Schlafzimmer, ebenso viele Bäder, großzügige Terrassen und einen beeindruckenden Außenbereich mit Grillplatz und Infinitypool. Im Inneren sorgen aufwendige Mosaike, kunstvolle Stuckdecken und hochwertige Holzelemente für ein elegantes Ambiente. Als Highlight gibt es einen beheizten Infinitypool mit Überdachung, einen Spa-Bereich und ein hauseigenes Fitnessstudio – perfekt für diejenigen, die Entspannung und Privatsphäre auf höchstem Niveau suchen. Die Villa, die 1930 erbaut wurde, hat ihren französischen Charme über die Jahre hinweg bewahrt und bleibt ein beeindruckendes Zeugnis gehobener Lebensart.

Sean verbrachte in dieser Residenz viel Zeit und genoss den stilvollen Rückzugsort an der französischen Riviera. In der Rolle des Geheimagenten 007 wurde er weltberühmt, doch auch privat interessierte sich der Schotte für exklusive Immobilien wie diese. Die Villa spielte nicht nur in seinem Leben, sondern auch auf der Leinwand eine Rolle und wurde durch den Film "Sag niemals nie" zur Ikone. Für Fans des Schauspielers, Bond-Enthusiasten oder Liebhaber des luxuriösen französischen Lebensstils bietet sich mit diesem Kauf ein Stück unvergessliche Filmgeschichte und exklusiver Wohnkultur.

Sean Connery im Jahr 2010

Getty Images Sean Connery als James Bond in "Man lebt nur zweimal"

Getty Images Sean Connery, Schauspieler